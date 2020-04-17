Недавно на Восточном кладбище бывшего Инталага был осквернен первый в Советском Союзе монумент, установленный в память жертв кровавых сталинских репрессий.



Как сообщило интернет-сообщество «Бессмертный барак», неизвестные вандалы (их личности до сих пор не установлены) черной краской нарисовали свастику на мемориальной плите.

Памятник «Дзимтеней» (по-латышски – «Родине») появился в Инте в далеком 1956 году на территории лагерного и тюремного кладбища. Это кладбище появилось в середине 40-х годов. Здесь хоронили заключенных, здесь покоится также немало ссыльных, а с середины 1950-х место захоронений использовалось как городское кладбище.

Сам факт, что уже через три года после смерти Сталина в СССР появился памятник репрессированным, кажется фантастическим. По рассказам очевидцев, перед отъездом на родину политзаключенные латыши тайно изготовили его и установили за одну ночь.

Памятник, созданный скульптором Эдвардсом Сидрабсом, был открыт 29 июля 1956 года при большом скоплении людей, в основном бывших зэков и ссыльных. Скульптуру освятил латышский пастор, тоже отсидевший в Интинском лагере. Местные власти, видимо, не знали, как реагировать на эту инициативу латышей. Но и не стали запрещать траурный митинг.

Постепенно скульптурная композиция «Дзиментей» превратилась в один из главных символов Приполярья, напоминая о скорбной истории ГУЛАГа.

На этой неделе администрация Инты сообщила, что свастику с плиты стерли, пострадавшую часть закрасили и памятник приведен в надлежащий вид.

Для справки

«Дзимтеней» – установленная на бетонном постаменте стела высотой более двух с половиной метров.

На лицевой стороне – барельефное изображение женщины в национальном латышском костюме (символ Матери-Родины). В правой руке она держит дубовую ветвь – знак стойкости, в левой – клубок ниток, что олицетворяет связь с Родиной. Рядом – урна с прахом в знак скорби и вечной памяти.