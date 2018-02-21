В Коми появилась группа специального назначения «Речные котики»

Десятки тысяч жителей республики готовы с головой уйти в ледяную воду. Правда, большинство из нас решается на это лишь раз в году — на Крещение. Между тем в Коми есть немало людей, которые обожают купаться в морозы.

Крен моржовый

В последние годы в среде энтузиастов-любителей появилась тенденция к занятиям экстремальными видами спорта. К ним относится и моржевание.

Недавно столичные «моржи» объединились в группу «Речные котики» (по аналогии со знаменитым спецназом — «Морскими котиками»). Каждое зимнее воскресенье они собираются в сыктывкарском местечке Заречье, чтобы испытать «экстрим».

— Я всегда занимался разными видами спорта: лыжи, коньки, бег, баскетбол, скалолазание. С шестого класса купался, пока река не замерзнет, — рассказывает Василий Триндюк, основатель группы «Речные котики».

Василий Триндюк — бывший летчик с 28-летним стажем. Работа у него была напряженная, времени на активные занятия спортом не хватало, и постепенно здоровье начало ухудшаться.

— Несколько лет назад у меня появились хронические заболевания — тонзиллит, остеохондроз, простатит. С такими болячками не только моржевать нельзя — вообще холод противопоказан. Врачи меня «поздравили»: мол, теперь я их постоянный пациент. Но благодаря регулярным тренировкам и купаниям я забыл, что такое болеть, — говорит Василий Никитич.

А на «это место» надел варежку…

— Как вы впервые решились нырнуть в прорубь?

— Конечно, я не сразу нырнул. Если человек, у которого есть проблемы со здоровьем, сразу полезет в ледяную воду, могут быть осложнения. Моржевание, как и любое экстремальное занятие, требует постепенной тренировки. Начинать нужно с контрастного душа. Сначала я обливался холодной водой и только потом приступил к зимним купаниям.

— Это действительно мощная система оздоровления организма, — продолжает Василий Триндюк. — Хотя до сих пор медики спорят: вредно или полезно? Но вы посмотрите на самих медиков: многие из тех, кто сегодня работает в наших поликлиниках, явно не дружат со здоровьем – какие-то толстые, бочкообразные тети. А они еще и советы дают — что можно, а что нельзя!

— Разве «моржи» никогда не болеют?

— Болеют, но гораздо реже. Конечно, предел здоровья есть у каждого. Но все равно простудные заболевания у моржей протекают в легкой форме. Закаленному человеку антибиотики при простуде не нужны — только иммуностимуляторы и гомеопатические средства.

К примеру, раньше у меня был остеохондроз шейного и поясничного отделов. Чуть продует — невыносимая боль, даже ноги отнимались. Теперь я забыл, что такое остеохондроз. Пятнадцать лет назад врачи диагностировали у меня простатит. Назначили лечение, но не помогло. Вот закаливание — другое дело. Оно позволяет улучшить кровоснабжение, укрепить сосуды. Это относится и к детородному органу. Когда я в первый раз полез в ледяную воду, тоже опасался. Даже надел на «срамное место» варежку и обмотал ее целлофаном, чтобы не застудить. Но потом убедился, что эта «штука» не мерзнет. Наоборот, потом еще лучше работает.

Чиновники, танцор и скрипач

— У вас есть рекомендации для новичков? Вы их тренируете?

— Каждый тренируется самостоятельно и, если захочет, присоединяется к нам. Но я бы рекомендовал всем регулярное обливание — это как обычные утренние умывания.

Группа «Речные котики» существует второй год. На берегу они сделали снежную «берлогу», которая служит раздевалкой. Правда, в последнее время в «берлогу» стали забираться на ночевку бомжи. После себя они оставляют грязь и неприятный запах. А в остальном – никаких проблем.

Сама купальня максимально безопасна для людей, снизу она перекрыта решеткой — так называемой «корзиной». В будущем «моржи» планируют устраивать ледяные заплывы и эстафеты.

Сейчас в группе столичных «моржей» три десятка любителей «экстрима». Среди них люди разных профессий: артист балета, скрипач, чиновники, бизнесмены и т.д. Сыктывкарские «Речные котики» входят в общероссийское движение и общаются с «моржами» из других регионов. У них даже есть свой телеканал в интернете — «Морж TV».

Екатерина МАКАРОВА.