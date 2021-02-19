В Коми пришла чума

На территории Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов введен карантин из-за африканской чумы свиней.

В целях предупреждения распространения и локализации очага на въезде в п. Краснозатонский установлены круглосуточные блокпосты, на них дежурят сотрудники ДПС, республиканского ветуправления и МЧС по Коми, которые проверяют грузовые машины. Колеса всего остановленного транспорта подвергаются дезинфекции.Минсельхоз Коми сообщил, что зараженные животные в эпизоотическом очаге (их насчитали 906 голов) будут изыматься для уничтожения и утилизации. Меры безопасности усилены и на свинокомплексе в Зеленце. От очага заражения он расположен в 40 км.