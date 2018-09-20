В Коми продолжаются акции протеста

Как уже сообщала «Трибуна», первые осенние митинги прошли в столице республики 7 сентября.

Сначала на улицы города своих сторонников вывело общественное движение «Республиканская Стачка». Собравшиеся протестовали против повышения пенсионного возраста, роста налогов и тарифов ЖКХ, строительства мусорного полигона в Архангельской области.

Тему повышения пенсионного возраста продолжили обсуждать участники митинга, организованного Федерацией профсоюзов Коми на Театральной площади. Протестующие приняли резолюции, в которых потребовали отозвать из Госдумы законопроект пенсионной реформы и создать рабочую группу для подготовки нового проекта федерального закона.

В тот же день акция протеста прошла в Усть-Цильме. Участники митинга выразили недоверие правительству России, потребовали отставки депутатов Госдумы от республики Ивана Медведева, Ольги Савастьяновой и депутатов Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, Александра Макаренко, Владимира Косова, Василия Смалия и Валентины Жиделевой за то, что они поддержали проект пенсионной реформы.

9 сентября в Сыктывкаре на несанкционированную акцию против повышения пенсионного возраста пришли еще около 200 человек, в основном молодежь. Они собрались по призыву одного из организаторов Григория Каблиса около центрального бассейна, откуда прошли колонной до Театральной площади, где митинговали около часа.

Рассерженные интинцы

Протестные мероприятия состоялись и в прошедшие выходные. 16 сентября в Инте прошел согласованный администрацией города митинг против пенсионной реформы.

Кроме того, участники митинга потребовали решить стоящие перед городом проблемы: в частности, произвести ремонт дорог, построить ТЭЦ и отправить в отставку министра сельского хозяйства Коми Анатолия Князева. По сведениям интинцев, агрокомплекс Инты обанкрочен, нет денег на закупку комбикормов, начался забой кур-несушек. Из 70 тысяч уже забито 40 тысяч, что ведет к закрытию агрокомплекса. Митингующие потребовали провести финансовую проверку и выяснить, законно ли расходует бюджетные деньги Минсельхоз Коми.

Как сообщает портал «7х7», среди требований, адресованных кабинету министров России и правительству Коми, интинцы указали: предусмотреть «финансирование строительства в Инте новых предприятий и производств для обеспечения жителей работой и достойной заработной платой». Прозвучало и напоминание о том, что в начале октября будут уволены более тысячи человек, работавших на последней в городе шахте. «Сокращение производственной сферы неминуемо приведет к сокращению социальной сферы города в медицине, образовании, спорте и культуре», — говорится в резолюции митинга.

В качестве одного из решений митингующие предложили рассмотреть вопрос по строительству новой ТЭЦ или запуску новых энергоблоков на Печорской ГРЭС. Сырьем для них должен стать уголь шахт «Чернореченская» и «Интинская». Местным властям интинцы выдвинули требование заложить в бюджете 2019 года средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. Завершилась акция созданием инициативной группы, которая должна вести переговоры с администрацией и Советом города.