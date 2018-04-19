В Коми продолжаются громкие аресты

В Замоскворецком суде российской столицы в самом разгаре слушания по «делу Гайзера». Бывшего главу республики и его подельников обвиняют в создании ОПС — организованного преступного сообщества.

Между тем в Коми продолжаются аресты бизнесменов и чиновников уже из «дальнего круга» (тех людей, которые вряд ли могли быть напрямую связаны с «ОПС Гайзера»). Так, в марте был арестован экс-глава Сосногорского района Виктор Шомесов. А на этой неделе та же участь постигла известного бизнесмена и бывшего предводителя «едроссов» Коми Игоря Леонова, а также руководителей «Комиэнерго» — Валерия Драйдта и Евгения Сесюка.

«Закоперщиком» можно назвать бывшего руководителя Коми ячейки «ЕР» Анатолия Каракчиева, который первым попал под уголовное дело. Но тогда, в начале «нулевых», времена были еще либеральные, и он отделался легким испугом.

Другой экс-предводитель местного «Едра» и бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев был обвинен в коррупции и приговорен к 10 годам тюрьмы (сейчас его судят по новым эпизодам).

В той же партийной должности успел побывать и экс-спикер парламента Коми Игорь Ковзель — фигурант «дела Гайзера».

Предшественник Ковзеля на посту партбосса правящей партии — Игорь Леонов — и вовсе добрался до самых верхов. Он несколько лет проработал в центральном аппарате «Единой России».

В минувший вторник господин Леонов был задержан в Москве и затем этапирован в Сыктывкар. Его подозревают в мошенничестве.

С места — в карьеру

В «нулевые» годы Леонов считался в Ухте нуворишем, разбогатевшим на жирных подрядах Газпрома. Но широкой публике он не был известен до тех пор, пока в 2007 году не выдвинулся на пост главы Сосногорского района. 35-летний предприниматель уверенно выиграл выборы, а вскоре стал и секретарем Сосногорского отделения «ЕР».

После этого он начал делать стремительную карьеру. В 2009 году Леонов стал первым заместителем секретаря регионального отделения, а в 2011-м — секретарем политсовета. К тому же был избран депутатом и даже вице-спикером Госсовета.

Этот амбициозный человек быстро усвоил нюансы политических технологий эпохи «суверенной демократии». Он обладал серьезными финансовыми ресурсами и, что особенно важно, хорошими связями с московскими партфункционерами. Вероятно, Леонов всерьез вынашивал планы стать главой Республики Коми. Во всяком случае этого опасались тогдашние хозяева Желтого дома. И поэтому сплавили «выскочку» в Ухту, надеясь, что в этом проблемном городе он надолго увязнет.

Но руководителем администрации МОГО «Ухта» господин Леонов пробыл всего один год: с сентября 2012-го по сентябрь 2013-го. Дальше «киснуть» в провинции ему не хотелось. Как он сам признался в одном из интервью, предложение переехать в Москву ему поступило от высшего руководства «ЕР».

С 2013 по 2014 годы Леонов занимал пост руководителя управления региональной и технологической работы аппарата Центрального исполнительного комитета «Единой России».

Щедрый спонсор

В годы работы в Сосногорске и Ухте получил негласное прозвище дон Кар Леоне. Это был явный намек на героя фильма «Крестный отец», повествующего о мафиозном семействе Корлеоне. Однако о возможных связях Леонова с криминалом говорилось только на уровне слухов.

Зато в СМИ появлялась другая любопытная информация. Так, в 2014 году, как выяснило агентство РБК, самым крупным в России спонсором «Единой России» стал владелец ухтинской гостиницы «Чибью», пожертвовавший на выборы 61,5 млн руб.

Скромная гостиница на 72 номера таких доходов явно не имела. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% акций принадлежало Виктору Леонову — родному отцу партийного активиста.

Самому Игорю Леонову, по данным ЕГРЮЛ, в 2014 г. принадлежало 25% ООО «Торгинвест». Эта подмосковная компания занималась оптовой торговлей. Другой четвертью пакета в ней владел Сергей Викторович Леонов.

На Сергея Леонова с таким же, как указано в «Торгинвесте», ИНН записаны 67% в ООО «Трансстройсервис», где он является гендиректором, и 16,6% в ООО «Северпромстрой». Компании занимаются оптовой торговлей автотранспортными средствами, строительством и перевозками. Две из трех зарегистрированы в Коми. Отец Леонова, помимо «Чибью» и «Север-2», владел 75% в ООО «Спектр».

В августе 2013 года арендатор помещений в «Чибью», директор ресторана «Чибью» Татьяна Устинова обращалась в Ухтинскую полицию с просьбой проверить взаимоотношения руководителя администрации Ухты Игоря Леонова и гостиничного комплекса «Чибью». В частности, Устинова спрашивала: почему ухтинский градоначальник заказывает через ГК «Чибью» все банкеты и праздничные мероприятия в ресторане?

Интересовалась Устинова и тем, на каком основании руководитель мэрии занимается предпринимательской деятельностью, скупив, по ее словам, ряд городских магазинов.

Прощай, Испания!

В конце 2014 г. Леонов ушел с партийной работы. Скорее всего, вынужденно (то ли у него возникли проблемы с правоохранителями, то ли провинциала попросту подсидели столичные конкуренты). После этого, как писали СМИ, он попытался стать депутатом Госдумы от Нижегородской области, но неудачно. В итоге Леонов ушел в тень, сосредоточившись только на бизнесе.

С чем связано его недавнее задержание сотрудниками ФСБ, доподлинно неизвестно. Возможно, с делом экс-мэра Ухты Олега Казарцева (уже осужден, но вновь предстал перед судом по другим эпизодам). Или с делом сосногорского экс-главы Виктора Шомесова.

По некоторым данным, после того, как 31 марта Шомесова арестовали, Леонов на некоторое время улетел за границу. Правда, потом все же вернулся. Но, видимо, уже в середине апреля Леонов стал получать тревожные сигналы. По неофициальным сведениям, его задержали в аэропорту Шереметьево, где бывший партфункционер проходил регистрацию на рейс «Москва — Барселона».

В тот же день, что и Леонов, в Сосногорске был задержан руководитель «Спецавтодора» и секретарь местной ячейки «единороссов» Александр Сибецкий.

Вчера, 19 апреля, по решению Сыктывкарского суда Игорь Леонов был арестован. Ему инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями. Речь идет о двух эпизодах отчуждения муниципального имущества в 2010 году, когда он «рулил» Сосногорским районом.