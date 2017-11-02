В Коми снижаются объемы производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве

По сообщениям «Комистата», с января по сентябрь индекс промышленного производства в республике по отношению к аналогичному периоду предыдущего года сложился в размере 95,4 процента.

На снижение объемов производства повлиял спад в секторе добычи полезных ископаемых, который составил 10,2 процента. Сократилась добыча угля, нефти и природного газа, меньше произведено топочного мазута, дизельного топлива, электроэнергии.

В сентябре 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров составил 103,2 процента к предыдущему месяцу. Выросли цены на нефть, попутный газ, бензин, дизтопливо, топочный мазут.

Строительство

В сравнении с девятью месяцами 2016 года объем работ в строительстве сократился в 2,8 раза, составив 26,6 миллиарда рублей. На 34,9 процента меньше введено жилья: построено 1994 квартиры (без квартир в общежитиях) общей площадью 106 тысяч квадратных метров. Индивидуальные застройщики ввели 247 квартир общей площадью 26,9 тысячи квадратных метров.

Сельское хозяйство

Относительно января-сентября предыдущего года объемы сельскохозяйственного производства сократились на 11,1 процента. Меньше произведено молока, яиц, картофеля и овощей. В то же время прирост наблюдался в производстве скота и птицы на убой (в живом весе). Поголовье свиней выросло, крупного рогатого скота (в том числе коров) и птицы – снизилось.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,7 процента, в том числе на продукцию растениеводства – 111 процентов, животноводства — 101,3 процента. Подорожали огурцы, томаты, яйца.

Услуги и торговля

Оборот розничной торговли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 0,6 процента, при этом объемы реализации пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизились на 1,9 процента, а оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырос на 0,7 процента.

Объем платных услуг, оказанных населению в январе-сентябре 2017 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента. Наибольшее сокращение (более чем на 30 процентов) отмечалось по услугам почтовой связи, услугам гостиниц.

Потребительская инфляция с начала года составила 101,5 процента (за аналогичный период 2016 г. — 103,1 процента); в сентябре относительно предыдущего месяца — 100,1 процента. Цены на непродовольственные товары за сентябрь выросли на 0,3 процента, на услуги — на 0,4 процента.