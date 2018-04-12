В Коми снова возникли перебои с препаратами для онкобольных

На это в «Трибуну» пожаловался житель усть-куломского села Деревянск Рем Ракин. По его словам, на протяжении нескольких месяцев перестали выдавать ранее назначенный дорогостоящий препарат флутамид. В аптеке, прикрепленной к Усть-Куломской ЦРБ, сообщили, что этого лекарства нет.

В 2014 году Рему Федоровичу сделали операцию по удалению опухоли в Коми республиканском онкологическом диспансере. А затем назначили медикаментозное лечение, три раза в день Рем Федорович принимает флутамид.

Покойницу пригласили прийти за лекарствами

— Если прервать лечение, может возникнуть рецидив заболевания. Я могу вам привести печальный пример. Моя родственница болела онкологией, но два месяца не принимала лекарств из-за того, что их не было. А в результате она умерла. И уже в день похорон нам позвонили и говорят, чтобы пришли за лекарствами, — рассказывает Рем Федорович.

По его словам, перебои с лекарствами бывают часто. Каждый месяц ему должны выдавать упаковку. Но в прошлом году вместо двенадцати выдали только девять. Больному пришлось покупать препараты за свои деньги. На месяц упаковка флутамида стоит 3 тысячи 200 рублей. Пенсионер говорит, что приходится самому раскошеливаться, чтобы был запас.

— Если государство обещало заботиться об онкобольных, пусть не забывает. Хотя для него мы — как вши на теле: сами ничего уже не даем, только просим. Я думал чеки предоставить в соцзащиту, чтобы возвратили потраченные мной на лекарства деньги. Но ведь этого придется добиваться через суд. Поэтому плюнул — зачем нервы портить? — рассуждает Рем Федорович. — Сейчас середина апреля, а лекарства нет. Свой запас заканчивается. А жить-то еще хочется…

Застряло на складе?

В Усть-Куломской ЦРБ исполняющая обязанности главного врача Галина Карманова сообщила «Трибуне»:

— Это не наша вина. Мы отправляем заявки в Министерство здравоохранения вовремя. Всеми закупками занимаются они и присылают нам. Возможно, перебои случаются из-за того, что сейчас переходят на импортозамещение.

В региональном Минздраве «Трибуне» пояснили, что лекарственные препараты, в том числе и для онкобольных, на складе имеются. И обеспечиваются в соответствии с назначением врача. Почему и где он застрял (возможно, на уровне аукциона или больницы что-то упустили), нужно разбираться в каждом конкретном случае.

— По данному пациенту вопрос будет решен. Лекарство ему доставят, — заверили нас в Минздраве.

Екатерина МАКАРОВА.