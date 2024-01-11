В лосей не стрелять! (Блиц от 12 января)

Сезон охоты на лосей 2023-2024 годов, открытый 15 сентября, завершился 10 января, сообщает Минприроды Коми.

Лимит добычи составил 1 106 особей. Согласно данным зимнего маршрутного учета регионального Минприроды, на момент открытия сезона в Коми обитало более 20 тысяч особей.

Впереди выпускные экзамены

Стало известно расписание школьных выпускных экзаменов в 2024 году.

Основной период ЕГЭ: 23 мая – география, литература и химия; 28 мая – русский язык; 31 мая – математика.

С 20 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.

Экзамены для выпускников 9 классов также будут проходить в досрочный период – с 23 апреля по 18 мая, основной – с 21 мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 24 сентября.

Из музея – на сцену

В Печоре вернули на сцену вековой рояль из Нью-Йорка. Инструмент около 30 лет стоял в местном музее как экспонат.

Рояль Steinway привезли в Печору в 1940-х годах из Нью-Йорка. Музыканты на нем играли до начала 1990-х, потом он, отработав себя, стал главным экспонатом местного музея Дома культуры железнодорожников.

Вернуть на сцену инструмент смогли после реставрации в Москве, сообщает телеканал «Коми Гор». Работы проходили при поддержке соцпартнеров, потребовалось 800 тыс. рублей. При этом возраст Steinway больше 100 лет.

Экс-экспонат после реставрации вернули в Дом культуры. Теперь его будут использовать и взрослые, и юные музыканты.

Часовня – наше наследие

В список объектов культурного наследия Коми добавят часовню в Удорском районе.

В перечень объектов культурного наследия Коми хотят включить входную группу в парк культуры и отдыха им. 40-летия ВЛКСМ со стороны улиц Первомайская и Косолапкина в Ухте и часовню Петропавловскую в селе Чернутьево Удорского района. Первый объект появился в республике в начале 1960-х годов. Второй возвели в XVIII веке.

Пали смертью храбрых

В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли гвардии рядовой Сергей Ефременко и младший сержант Николай Лопырев из Коми. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

С. Ефременко до участия в СВО проживал в Ухте. Служил водителем автомобильного взвода. Н. Лопырев родом из села Керос Корткеросского района. Служил в должности номера расчета мотострелкового отделения.

«Деревяшки» будут сносить

Сыктывкарский Лесозавод застроят малоэтажными домами.

11 января администрация Сыктывкара представила предварительный план комплексного развития территории Лесозавода. Когда начнется строительство домов, пока неизвестно. Но предварительно надо освободить территорию от аварийного жилья, площадь которого составляет 75 тысяч квадратных метров.

«Полигон» завышал тарифы

В Коми УФАС России обратилось ООО «Региональный оператор Севера» на действия МУП «Полигон» по установлению завышенных тарифов на размещение ТКО на полигоне в Воркуте, сообщает антимонопольное ведомство.

Тариф на данную услугу госрегулированию не подлежит, устанавливается предприятием самостоятельно. При установлении тарифов на услугу по размещению ТКО в расчете учитывается в том числе масса размещаемых ТКО, предусмотренная Территориальной схемой обращения с отходами Республики Коми.

Исследовав имеющие материалы, антимонопольное управление установило, что МУП «Полигон» при расчете тарифов на 2021-2023 гг. занизило массу размещаемых ТКО, а также включило в тариф необоснованные расходы, которые по факту не несло, что привело к завышению цены на услугу по размещению ТКО путем хранения.

Директор судится с Минспорта

В Сыктывкарский городской суд поступили иски руководителя сыктывкарской спортивной школы № 1, директора Республиканского стадиона Артема Шабанова. Ответчиком значится Минспорта Коми.

Артем Шабанов пояснил, что первый иск он подал для отмены дисциплинарного взыскания, которое, по его мнению, было вынесено незаконно. Второй иск истец подал для восстановления на работе.

Артем Шабанов рассказал, что 21 декабря, когда он вышел на больничный, Минспорта расторгло трудовой договор с ним в одностороннем порядке. По мнению истца, это является нарушением трудового законодательства, поэтому он и обратился в суд для восстановления своих прав.

Чемпион взят под стражу

В Сыктывкаре по подозрению в вымогательстве на сумму 300 тысяч рублей был задержан трехкратный чемпион России по боксу, призер Олимпийских игр Владимир Никитин.

Постановлением суда от 11 января Владимир Никитин заключен под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть по 23 февраля 2024 года. Уголовное дело находится в производстве СЧ СУ МВД по Коми. В законную силу оно не вступило, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Одним запретом больше?

В Госдуме разработали законопроект «О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним». Документ уже направили в правительство для получения отзыва кабмина. Депутаты уточнили, что такое ужесточение должно коснуться лишь тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание этилового спирта в них не превышает 0,5%.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что запрещено продавать спиртное несовершеннолетним как в магазинах, так и общепите. Правда, такой запрет распространяется исключительно на алкоголь, который содержит более 0,5% этанола. Но для напитков с долей этилового спирта не более 0,5% это ограничение уже не действует.

Пора выносить елки

Жители Коми активно участвуют в экологической акции по сбору новогодних елок.

Региональный оператор Севера уже пятый год проводит акцию «Новогодняя елка: Жизнь после праздников». Жители Сыктывкара и Ухты уже начали складировать деревья возле контейнерных площадок.

Как показала практика предыдущих лет, большинство жителей региона выносят елки сразу после старого Нового года. С каждым годом участников акции становится все больше. Если первый год сотрудники Регионального оператора Севера собрали в среднем около 100 новогодних елок, то в прошлом году на благотворительные цели отправили более семисот деревьев.