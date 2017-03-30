В медколледже пахнет формалином, а на глазах у несовершеннолетних режут мертвецов

В прошлом номере «Трибуны» был опубликован материал «Верните преподавателя! Студенты требуют разобраться в конфликте». После этого в редакцию пришла группа работников колледжа, которые озвучили факты, требующие проверки правоохранительными органами, о чем уже извещена прокуратура и курирующее медколледж министерство.

Кроме того, преподавателей тревожит, что в учебном заведении нарушен образовательный процесс, многие предметы ведут не высоквалифицированные специалисты, а вчерашние выпускники мединститутов, а то и просто интерны. Даже имитированную операционную, в которой отрабатывались навыки по хирургии, директор переделала в обычный класс. Практика представляет из себя пародию, поскольку в некоторых отделениях больниц из-за одновременного наплыва студентов еще и мединститута будущим медсестрам достается в лучшем случае право разносить по палатам обед для больных да возить их на операции.

«Анатомический театр»

В колледже катастрофически не хватает классных помещений для проведения занятий. Ситуация эта возникла из-за подписания договора об аренде помещений между нынешним руководством медколледжа и бывшим руководством Сыктывкарского университета, в котором теперь имеется мединститут (бывший филиал Кировской медакадемии). В настоящее время колледж практически потерял ряд помещений, которые раньше использовались для учебного процесса.

А в результате «дружеского вторжения» мединститута первый этаж колледжа превратился в лабораторию, где проводятся практические занятия с анатомическим материалом, проще говоря — с трупами. Студенты вуза проводят здесь препарирование. Причем доставляют анатомический материал на виду у учащихся колледжа, некоторым из которых всего 15-16 лет. Но факт воздействия таких вот «картинок» на неокрепшее сознание несовершеннолетних детей руководство медколледжа, вероятно, мало волнует, даже несмотря на решение суда о недопустимости такого соседства.

По итогам проверки Рос-потребнадзора было выявлено превышение предельно допустимых концентраций формалина и вынесено предписание, суть которого в том, что «анатомический театр» из колледжа необходимо убрать. Деятельность анатомической лаборатории даже прерывали на шесть месяцев, но… Лабораторный корпус мединститута по-прежнему находится на первом этаже колледжа. Это при том, что мединститут — структура федеральная, а значит, и денежки на его содержание берутся из федерального бюджета. А медицинский колледж — структура республиканская. Однако деньги на ремонт и реорганизацию классов под лаборатории были выделены, как считают работники, из республиканской казны.

Дышат формалином

Впрочем, преподавателей, приходивших в редакцию, денежные вопросы волнуют в последнюю очередь. Они озабочены другим: долго ли учащиеся будут дышать формалином (этот препарат токсичен, при отравлении у человека появляются кашель, упадок сил, одышка, поражение ЦНС, дерматиты и т.д.)? Второй вопрос: будут ли возвращены колледжу «присвоенные» мединститутом помещения первого этажа? Ведь классов в колледже катастрофически не хватает.

Однако вместо решения насущных вопросов директор медколледжа В. Пилипенко занялась выяснением отношений с теми, кто вынес «сор из избы». Организован сбор подписей в защиту ее действий «по наведению порядка», идет обработка сомневающихся. Обстановка в коллективе накаляется. По данным обратившихся в редакцию сотрудников колледжа, в разборки вовлечены даже учащиеся. А это очень влияет на имидж учебного заведения…

Работники колледжа попросили через газету обратиться в правительство республики с просьбой изучить сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры для нормальной организации учебного процесса.

Анатолий ПОЛЬКИН.