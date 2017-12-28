В «мыльной истории» о «Белкомуре» появилась неожиданная интрига

За последние 20 лет кто только не рассматривался в качестве возможных инвесторов проекта «Белкомур». Среди них были компании из Канады, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Турции… Этот длинный список после декабрьской бизнес-миссии главы Коми Сергея Гапликова пополнился Бахрейном, что находится в Персидском заливе.

Ждем шейхов

Самый крупный в современной истории России проект в области железнодорожного транспорта нацелен на то, чтобы связать регионы Урала, Сибири и Средней Азии со странами Северной Европы. При всех очевидных экономических плюсах его реализация упирается в отсутствие инвесторов. В 90-е годы прошлого столетия проект «Белкомур» оценивался примерно в 2 миллиарда долларов, сейчас речь идет уже как минимум о пяти.

Сергей Гапликов предложил богатым персидским шейхам вложиться в «Белкомур». Собственно говоря, за этим он и поехал в Бахрейн. Все бы хорошо, только это предложение может иметь неожиданные последствия, поскольку «Белкомур» ранее был уже «обещан» китайской компании, специализирующейся на крупных оборонных заказах.

Еще весной этого года премьер-министр Дмитрий Медведев предложил подписать с Китаем межправительственный меморандум о строительстве «Белкомура». Напомним, что до этого на протяжении пяти лет экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер и его заместители вели предметные переговоры с потенциальными китайскими инвесторами. Их обхаживали и власти Архангельской области, также имеющие солидный пакет акций «Белкомура».

Поэтому неожиданное появление Бахрейна может косвенно свидетельствовать о том, что с китайцами не все «на мази».

Покупайте — недорого

Другая новость последних дней — решение правительства Коми выставить на продажу свою долю в «Белкомуре» (40,8 процента акций) с начальной ценой в 540 миллионов рублей.

Сумма, можно сказать, символическая на фоне необходимых инвестиций. Но это своего рода лакмусовая бумага. Если инвестор, будь он из Китая или Бахрейна, выкажет заинтересованность в приобретении акций «Белкомура», это будет означать, что переговоры не носили характер простого обмена мнениями. Пора уже переходить к делу, то есть к деньгам.

И все же в такой исход пока слабо верится. В условиях кризиса в экономике и международных антироссийских санкций если и построят «Белкомур», то загрузить его в ближайшие лет тридцать, по оценкам специалистов из госкомпании «Российские железные дороги», можно будет лишь на треть. Более того, самому железнодорожному монополисту «Белкомур» принесет многомиллиардные убытки из-за перераспределения грузовых потоков.

Кому достанется портфель?

Сергей Гапликов в последние месяцы с завидной настойчивостью через федеральные средства массовой информации заявляет о важности строительства морских глубоководных портов на территории Ненецкого автономного округа, рассуждает о перспективах Северного морского пути, благодаря которому можно будет направить грузопотоки из Европы в дальние теплые страны. О глобальных проектах по освоению российской Арктики он говорил и с арабскими шейхами.

В свою очередь врио губернатора НАО Александр Цыбульский недавно заявил, что темой освоения Арктики он занимается уже три года, еще с того времени, когда работал в Министерстве экономического развития России и когда эта идея еще только зарождалась. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов также живо интересуется глобальными северными проектами.

Ожидается, что после мартовских выборов в правительстве России появится должность вице-премьера по вопросам развития Арктики. Похоже, что сейчас идет закулисная борьба за пока виртуальную должность.

И в этой борьбе нет мелочей. На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос, касающийся развития Арктики, прозвучал именно от представительницы Коми. И этот вопрос, прямо скажем, не самый насущный для простых жителей нашей республики, вряд ли был задан случайно. Спрос, как говорил Глеб Жеглов, дорогого стоит. Особенно, если его адресуют главному в стране человеку.

Сергей МОРОХИН.