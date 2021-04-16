Самолет-беспилотник со следующего года начнет сбрасывать на парашюте почту и медикаменты весом до 200 килограммов в таких труднодоступных регионах, как Камчатка и Республика Коми. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Опытный образец будет работать и для нужд МЧС, и добывающих компаний. «Мы рассматриваем его использование в первую очередь в отдаленных регионах. Использоваться Т-400 «Косатка» может также для нужд «Почты России», МЧС, дочерних структур «Газпрома» для доставки грузов и оборудования на месторождения», – сообщил руководитель направления развития и инноваций компании-разработчика «Аэрокон» Эльвира Никифорова.
Умный самолет летает на 400 километров, а его максимальная скорость – 200 километров в час. Кроме классической перевозки грузов, он может в автоматическом режиме сбрасывать груз на парашюте и возвращаться в точку взлета.
В небе Коми появятся беспилотники. Дроны будут доставлять в глубинку грузы и лекарства
Самолет-беспилотник со следующего года начнет сбрасывать на парашюте почту и медикаменты весом до 200 килограммов в таких труднодоступных регионах, как Камчатка и Республика Коми. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).