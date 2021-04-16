Двое осужденных, отбывавших срок в колонии общего режима, после нападения на сотрудника спецучреждения отправлены в ИК строгого режима.

Жительница Усть-Вымского района набросилась на охранника, который не пропускал ее в учреждение.

В Печоре злостный должник долгое время выдавал себя за брата-близнеца.

Жителя Усть-Вымского района задержали после семейного дебоша, в ходе которого он угрожал матери бывшей жены смертью. При обыске в полиции 35-летний мужчина выхватил из сумочки пистолет и попытался выстрелить в полицейских, но у него заело затвор.

10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной, в полиэтиленовом пакете черного цвета было обнаружено тело новорожденного.

Помывка обернулась гибелью пожилой женщины. Трагедия произошла в поселке Мылва Троицко-Печорского района.