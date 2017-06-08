В одной лодке с покойником перевозят и тяжелобольных

Недавно власти Удорского района отчитались о том, что паромное сообщение через реки Мезень и Вашка полностью налажено.

— Это не так, — сообщил «Трибуне» житель Пыссы Альберт Логинов. — Катер находится на берегу. Народ, кому куда-то надо, переправляется на своих лодках. В магазин груз перевозят частники. Машина скорой помощи — на другом берегу Мезени. Больных переправляют на лодке. Так же возят и покойников на вскрытие, скотину на убойный пункт. Сельчанам приходится рисковать каждый раз.

Переправа нам очень нужна!

Глава поселения «Пысса» Жанна Бушенева подтвердила «Трибуне», что паром пока не действует. Причина задержки — нет нужных документов у паромщика.

— Очень долго никто не соглашался взять на себя ответственность за перевозку людей и груза, — говорит Жанна Анатольевна. — Согласился молодой человек из Глотово. Он прошел обучение, оформляет документы. Как только у него все документы будут на руках, переправа откроется.

По словам Жанны Бушеневой, новый паромщик зря времени не теряет — параллельно занимается ремонтом баржи и катера. Ведь транспорт уже не новый, эксплуатируется с 1987 года. Местные власти просили помощи у республики на приобретение нового плавсредства, но денег на это в казне не нашлось.

Гребите веслами!

Нет паромного сообщения и через Вашку. Причем важгортцы опасаются, что переправы и не будет. Прошлой осенью надзорные органы приостановили работу грузового парома. А на капитана завели уголовное дело за то, что он переправлял машины вместе с людьми. Прокурор просил упрятать «нарушителя» за решетку на два с половиной года. В прошлую пятницу суд вынес капитану Доронину приговор: шесть месяцев условно.

— Я защищал его на суде. Ведь пассажиров, сколько себя помню, на пароме перевозили каждый год. Оказалось, что это нарушение и наш добрый паромщик стал фигурантом уголовного дела и получил срок, — говорит глава села Важгорт Василий Малахиев.

— Кто же после этого возьмется выполнять работу паромщика? — спрашиваю Василия Малахиева.

— Не знаю, — вздыхает глава села. — Но придется искать. Потому что без переправы мы не выживем. За Важгортом еще семь населенных пунктов. У нас ЛЭПов нет, а для дизельной электростанции необходим завоз топлива. «Скорая», пожарная, продукты… В пожароопасный период — как без переправы? Случись пожар – низовье Вашки сгорит полностью.

Будем искать?

Почему же глава района Николай Жилин на встрече с представителями удорской ячейки «Коми котыр» отрапортовал о том, что переправы функционируют? Этот вопрос мы задали самому Николаю Дмитриевичу, который в разговоре с корреспондентом «Трибуны» пояснил, что с техникой все в порядке, но проблема «уперлась» в паромщика.

— К сожалению, прежний паромщик не может заниматься перевозкой. А другого у меня сейчас нет. Будем искать человека, убеждать, чтобы согласился работать на Вашкинской переправе. Ситуация серьезная. Но вопрос пока остается нерешенным, — заявил Н. Жилин.

Екатерина МАКАРОВА, Удорский р-н.

SOS!

Деревня оказалась в блокаде

В нашей деревне Поромес живут в основном пенсионеры и безработные, не имеющие личного транспорта. Сейчас ижемская деревня оказалась в блокаде: мост через реку Винла (по дороге Керки — Том) смыло водой.



В селе Кедвавом (7 км от Поромеса) есть вертолетная площадка. Раньше вертолет летал каждую неделю. Теперь — лишь 27 рейсов в год. Да и добраться до Кедвавома — проблема.

До соседнего села ездит школьный автобус, но директор школы, ссылаясь на инструкции, запретила подвозить на нем местных жителей.

Наша деревня оказалась в полной транспортной изоляции.

Владислав ДУРКИН, Ижемский р-н.