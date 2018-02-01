В олимпийскую команду включены пятеро спортсменов из Коми

Олимпийский комитет России представил состав команды для участия в зимних Играх, которые пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В 15 видах спорта выступят 169 спортсменов.

В их числе — представители Республики Коми в трех олимпийских видах спорта: лыжники Алексей Виценко и Юлия Белорукова, фигурист Дмитрий Алиев, хоккеистки Фануза Кадирова и Лиана Ганеева.

Как уже сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в зимних Играх большую группу российских спортсменов, многие из которых обжаловали это решение в арбитраже.

Вчера, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 из 39 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от соревнований. Это позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее.

Кроме того, апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены — их вина в нарушении антидопинговых правил доказана. Однако CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр-2018. Среди них лыжница из Сосногорска Юлия Иванова.

В среду Президент РФ Владимир Путин извинился перед российскими спортсменами за то, что допинговый конфликт разразился на фоне «чуждых и не связанных со спортом явлений».

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал он на встрече с участниками Олимпийских игр.