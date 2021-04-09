«Главный мусорщик» Коми – «Региональный оператор Севера» – судится с клиентами, которые отказываются платить за вывоз коммунальных отходов в тех случаях, когда эти услуги, по их мнению, де-факто оказаны не были.

19 февраля с.г. «Трибуна» опубликовала материал «Кубическая сила». Речь шла о ситуации в Усть-Цилемском районе, откуда региональный оператор за два года должен был вывезти на ухтинский полигон (за 343 километра!) свыше 120 тысяч кубометров отходов. Но в силу разных причин вывез на порядок меньше. Остальной мусор свален на берегу недалеко от райцентра. По оценке столичных визитеров во главе с зампредом правительства Коми Ириной Бахтиной, на усть-цилемской свалке предположительно накопилось порядка 10-12 тысяч «кубов» мусора. Куда же делись еще 100 тысяч кубометров? Исчезли? Или их выдумали, приписали?

Разногласия между регоператором и потребителями по поводу объемов мусора приводят к многочисленным судебным тяжбам. Так, Арбитражный суд РК отказал региональному оператору в требованиях о взыскании с ИП «Лукин» 234 тыс. рублей за невыполненные услуги. Практически по тем же обстоятельствам «главному мусорщику» отказано во взыскании 170 тыс. рублей с ООО «Весна».

Однако «Региональный оператор Севера» продолжает требовать оплаты за так называемые «услуги».

На заводских развалинах

На территории бывшего Сыктывкарского механического завода (СМЗ) сейчас возникла своеобразная промышленная зона. Несколько десятков предпринимателей ведут здесь свой бизнес: один ремонтирует машины, другой делает мебель, третий выпускает дорожную плитку. Тут же располагаются и «крановый завод», и различные мастерские. И всех их взял под свою «опеку» регоператор.

ИП «В.А. Тимашков» занимается строительством, на данной территории у него имеется склад-ангар. Предприниматель утверждает, что за прошлый год оператор не вывез от ангара ни одного кубометра отходов, однако выставил акт сверки, в котором указано, что ИП обязан оплатить свыше 175 тысяч рублей.

Другой бизнесмен, занимающийся ритуальными услугами, «накопил» долги (по выставленным счетам) в 196 тысяч рублей.

Важно отметить, что предприниматели имеют договоры на вывоз отходов с фирмой «ЭкоТранс», которая регулярно вывозит мусор. Более того, еще год назад «ипэшник» Владимир Тимашков обратился к регоператору (тогда, до смены вывески – ООО «Ухтажилфонд») с претензией, в которой пояснил, что не производит коммунальные отходы. А тот мусор, который образуется в результате хранения стройматериалов, не относится к классу коммунальных отходов, поэтому его вывозят специализированные компании. С этой целью он и заключил договор с ООО «ЭкоТранс». А вот договора с «Ухтажилфондом» у него никогда не было.

Из ответа регоператора В. Тимашков с изумлением узнал, что такой договор якобы существует. И не важно, что «клиент» его не подписывал – он все равно обязан оплатить «услуги».

Путин вам не поможет?

Мусоровозы на территорию промзоны заезжают регулярно – это, вероятно, фиксируется системой ГЛОНАСС. Другой вопрос: вывозят ли они мусор? А если вывозят, то в каких объемах?

Чтобы это проверить, Владимир Тимашков поставил видеокамеру возле своего мусорного контейнера. И зафиксировал, что уже давно мусоровозы к его ангару не подъезжали. Он даже подумал, что конфликт исчерпан. Но недавно к нему явился представитель регоператора, который заявил, что будет обращаться в суд, если предприниматель не оплатит долги. И суд их фирма выиграет: примеров полно. А когда Владимир Афанасьевич заявил, что будет жаловаться, в ответ услышал: «Да хоть самому Путину!»

Сейчас предприниматели промзоны раздумывают, куда же им обращаться за помощью. «Горячие головы» (есть и такие) готовы выйти на Стефановскую площадь и требовать, чтобы власти обратили внимание на творящийся, по их мнению, произвол.

Анатолий ПОЛЬКИН.