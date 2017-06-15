В республике состоялась акция протеста

12 июня, в День независимости России, в Мичуринском парке Сыктывкара прошел антикоррупционный митинг.

На него, по данным полиции, пришло 300 человек. По данным оппозиционеров — до 500 человек, преимущественно — молодежь, школьники. Этот митинг назвали «самым большим и самым молодым». Выступающие говорили о высоких тарифах ЖКХ, недоступности медицины, проблемах образования, бюрократии, неудовлетворительной работе госорганов и коррупции во всех эшелонах власти. «Коррупция убивает будущее», — заявили участники акции.

Митинги оппозиции прошли по всей стране. В Коми, кроме столицы — в Воркуте, Ухте и Печоре. Столкновений с блюстителями порядка в республике не случилось — акция была заранее согласована.