В столице Коми происходят разборки между «автобусниками»

«А город подумал: ученья идут»

Странную картину на текущей неделе наблюдали пациенты и посетители республиканского кардиоцентра на конечной остановке автобусного маршрута № 17. Автобус с остановки отходил, а вот следующий встать на его место не мог: дорогу ему загораживала легковушка, которая вставала одним колесом на тротуар, оставляя узкий коридор между собой и остановившимся на проезде «уазиком»…

Как оказалось, это были вовсе не игры и не учеба водителей, а «разборки» между двумя группами перевозчиков за владение маршрутом. Классическим рейдерским захватом это назвать нельзя – стрельбы пока не было, но до рукоприкладства уже дошло…

Что написано в Протоколе?

Конфликт возник давно и связан с конкурсом, который устраивает администрация Сыктывкара, привлекая частников для пассажирских перевозок.

В нашем случае речь идет о Протоколе № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории МО ГО «Сыктывкар» по маршрутам №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44, предоставившем индивидуальным предпринимателям право осуществления перевозок в г. Сыктывкаре. Документ был подписан мэрией города в декабре 2018 года. Так называемое простое товарищество на основании этого Протокола № 3 с января 2019 года приступило к работе на указанных маршрутах под эгидой администрации.

В товарищество вошло 13 участников-партнеров – индивидуальных предпринимателей, которые внесли свои вклады в виде транспорта (86 автобусов, которые в настоящее время должны обслуживать выделенные администрацией маршруты). Каждый из «ипэшников» имеет свой транспорт, у одного может быть десяток автобусов, у другого – один. Администрация разработала специальные карты маршрута, которые являются основным документом – что-то вроде паспорта, который является разрешением на работу. Если автобус вышел на маршрут без разрешения, «ипэшнику» грозит штраф в 300 тысяч рублей…

На карте – маршрут

Представлять товарищество в администрации партнеры поручили индивидуальному предпринимателю Т. Королевой, которой мэрия вручила те самые карты маршрута. Стоит подчеркнуть, что договор простого товарищества не оговаривает четко функции представителя: это не директор и не бригадир, а вроде как общественник. Администрацию, по всей вероятности, такое «самоуправление» вполне устраивает.

Вскоре внутри организации появились трения. К примеру, у одного из партнеров имеется десять автобусов, а на маршрутах задействовано только 6, поскольку у него столько маршрутных карт. У другого же карт, допустим, шесть, но на маршрутах – 10 автобусов. А вырученные деньги поступают на счет ИП «Королева», которая распределяет их по имеющимся картам и неким критериям учета.

Камень преткновения

Худо-бедно, но прошлый год товарищество проработало без серьезных конфликтов. Обострение началось в связи с переходом на электронные расчеты. Камнем преткновения стали СПБ – социальные проездные билеты. Их внедрением занималось САТП-1, которое являлось оператором. Во время переходного периода, то есть до сентября, действовали одновременно бумажные проездные и электронные носители. В октябре, после того как система заработала, деньги за проезд стали поступать не на общий счет, а на индивидуальные счета каждого перевозчика. И вот это привело к конфликту.

По мнению членов товарищества, такое положение очень не понравилось Т. Королевой, которая до этого занималась распределением поступающих денег за СПБ. А это немалые суммы: от 4 до 5 миллионов рублей ежемесячно.

На текущей неделе группа предпринимателей обратилась в редакцию. По их данным, госпожа Королева, воспользовавшись тем, что потребовалось сменить реквизиты в связи со сменой юридического адреса, получила в администрации новые маршрутные карты, но выдала их далеко не всем, а только тем, кому сочла нужным.

Между тем Татьяна Королева заявила недовольным, что договор, который члены товарищества заключили с оператором электронной системы расчетов САТП-1, – недействителен, а потому деньги по-прежнему будет получать она.

В результате образовалось два конфликтующих лагеря, а на маршрутах начались «разборки».

Далеко заехали!

Члены товарищества обратились в администрацию, и недавно состоялось совещание, в котором кроме чиновников мэрии приняли участие руководители Минтруда (это ведомство оплачивает социальный проезд льготников, перечисляя деньги за СПБ). Члены товарищества убеждены, что нужно составлять новый договор, однако в мэрии на происходящее смотрят сквозь пальцы: дескать, это дело товарищества.

Как считает председатель Коми республиканской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу, конфликт зашел слишком далеко именно из-за нежелания столичной мэрии решать возникшие проблемы. Между тем существующее законодательство прямо указывает на то, что за организацию пассажирских перевозок отвечает муниципальная власть.

Анатолий ПОЛЬКИН.