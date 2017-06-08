В столице Коми загадочно «исчез» целый Лабораторный корпус

Не каждый губернский город может похвастать своим научным центром, да еще с таким количеством институтов. Сыктывкар — может.

Коми НЦ объединяет семь институтов: геологии, биологии, экологической физиологии, химии, социально-экономических и энергетических проблем Севера, языка, литературы и истории, а также созданный уже в этом году физико-математический (у него пока еще нет своего здания).

В советские годы фотографии добротных корпусов Коми научного центра традиционно украшали наборы открыток с видами Сыктывкара. О развитии науки Коми — ранее отсталой национальной окраины — писали тогда с гордостью и восторгом.

Но мало кто знает, что поводов гордиться научной базой могло быть и больше. Как и самих институтских корпусов. Ведь «бездомный» пока физико-математический институт имел все шансы быть построенным.

«Академический» участок

Когда-то в столице Коми, в самом центре города, недалеко от драматического театра, находился дом для молодых ученых. Но старый дом так обветшал, что его снесли. В результате на козырном месте появилась свободная площадка. Земля — федеральная, «академическая». Именно тут, «на своей земле», и хотели строить институт. Проект его до сих пор пылится в архивах города.

Кроме того, рядом собирались построить Лабораторный корпус Института экологической физиологии. В середине 80-х был даже разработан проект, который, говорят, актуален до сих пор. Однако наступили «лихие девяностые» — и про новые корпуса забыли.

Шли годы. Многое в стране менялось. Неизменным оставалось одно — на науку традиционно не хватало денег. Зато земля, особенно в городах и окрестностях, превратилась в поистине золотой товар. Лакомый кусок для застройщиков.

Забьем на 2 миллиона?

Про строительство и «золотой» участок земли в центре города вспомнили в 2005 году. Тогда председатель президиума Коми научного центра академик Михаил Рощевский и директор ООО «Стройком» Владимир Торлопов заключили инвестиционный договор на строительство. Нет, не института, а жилого дома на том самом участке по ул. Оплеснина. Однако, по условиям договора, рядом строители должны были создать свайное поле для будущего Лабораторного корпуса Института экологической физиологии (II очередь — корпус биотехнологии).

При этом, как отмечено в документах, земельный участок Коми НЦ УрО РАН площадью 764 кв. м находился в бессрочном пользовании КНЦ (подчеркнем — в пользовании, но не в собственности), а застройщик получал туда свободный доступ для ведения работ. Планировалось, что, после того как объект будет завершен строительством, квартиры реализуют, а помещения на первом и цокольном этаже передадут Коми научному центру безвозмездно в собственность под Лабораторию сравнительной кардиологии.

Между нами, академиками

Инвестиционный договор академик Рощевский согласовал с директором межрегионального органа Министерства имущественных отношений РФ «Агентство по управлению имуществом РАН» академиком Леонтьевым и председателем Уральского Отделения РАН академиком Черешневым.

При этом, как указал в сопроводительном письме Михаил Рощевский, «сумма затрат инвестора-застройщика на строительство площадей и объектов, передаваемых Коми научному центру, составляет до 30 процентов от общих затрат на строительство, причем сам Коми НЦ не вкладывает в это денежных средств. Проект… согласован в Правительстве Республики Коми».

В 2007 году на улице Оплеснина, 4 вырос новый жилой дом-красавец, на первом этаже полностью отделанные помещения для Лаборатории сравнительной кардиологии.

Строка в инвестиционном договоре утверждает, что предварительная сумма затрат на забивку свай и освоение свайного поля составляет 2,1 млн рублей (в ценах 2005 года).

Поле чудес

В июле 2007 года строительство дома вместе с лабораторными помещениями на первом и цокольном этажах было завершено. Акт о реализации инвестиционного договора подписал, с одной стороны, директор «Стройкома» Владимир Торлопов, с другой – председатель Президиума Коми НЦ — в тот момент это уже Асхаб Асхабов.

Акт приемо-передачи со стороны Коми НЦ подписали несколько человек, в их числе и гл. бухгалтер Лидия Яблонцева, а также зав. Лабораторией сравнительной кардиологии Ирина Рощевская, дочь академика Рощевского, которой и предстояло работать в этих стенах. Общая площадь помещения 372 кв. метра.

Любопытно, что в акте оговорены все детали — конференц-зал, душевые, туалеты, оконные конструкции, вентиляция. Только о свайном поле там не говорится ни слова.

Вероятно, застройщик не остался внакладе — квартиры, да еще в центре, в те «тучные» годы покупали очень охотно. Наверное, и городская администрация была довольна: в городе введен новый дом, у кого-то появилось жилье. Новоселами стали и ученые-кардиологи.

А как же Лабораторный корпус, ради которого, собственно, изначально все и затевалось?

Тот, кто сегодня заглянет во двор этого дома, никакого свайного поля не увидит. А ведь это не мелочь — в траве не спрячешь, в кармане не унесешь. В общем, объект пропал. Корпус биотехнологии (вторая очередь) так и не появился даже в нулевом цикле.

Сейчас, когда на дворе финансовый кризис, денег на строительство из бюджета вряд ли кто даст.

Для хороших людей — не жалко

Но «чудо превращения» на этом не закончилось. Среди бумаг, касающихся стройки, есть и еще один весьма любопытный документ. Это постановление администрации Сыктывкара от 21 сентября 2005 года, по которому она предоставляет часть того самого земельного участка под строительство на основании «добровольного отказа Коми НЦ от права пользования частью площади».

Вот так щедро, «безвозмездно, то есть даром», и отдали золотую федеральную землицу в центре города. Администрация со своей стороны предоставила участок «Стройкому» в аренду сроком на два года.

«Цветочки» на нейтральной полосе

Напомним, что конфликты в академической среде по всей стране стали вспыхивать как раз по поводу еще не «прихватизированных» лакомых участков земли и строений, которые, как правило, находятся в центре больших городов.

В связи с этим Федеральное агентство научных организаций России недавно решило провести мониторинг «академических земель». Соответствующее указание поступило и в Коми НЦ.

Когда сегодняшнее руководство научного центра занялось этой работой, то обратилось в администрацию Сыктывкара с вопросом о статусе данного участка. Из мэрии пришел неожиданный ответ: собственник участка… не определен.

Какая все-таки удивительная вещь — наука! Сначала на федеральной земле вырос жилой дом, потом исчезло мифическое свайное поле, а теперь и сама земля вроде как ничья. Этакая нейтральная полоса…

Зато жильцы нового дома выразили вполне понятное и законное желание оформить некогда академическую землю в собственность ТСЖ.

Остается признать, что и околонаучные опыты могут дать порой удивительные, парадоксальные результаты. И даже ученые люди не могут их объяснить.

Людмила КУДРЯШОВА.