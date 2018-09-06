В Троицко-Печорском районе при странных обстоятельствах исчезла железная дорога

Три года назад в поселке Троицко-Печорск был разобран железнодорожный путь. Зачем? В чьих интересах это было сделано? Докопаться до истины ни поселковое начальство, ни сотрудники правоохранительных органов не желают, а общественники, которые полушепотом будируют эту тему, попросту боятся преследований. И это понятно, потому что речь идет, по масштабам Троицко-Печорского района, об очень больших деньгах.

Органы не возбудились

В июле 2015 года в отдел МВД России по Троицко-Печорскому району поступило телефонное сообщение от начальника местного отдела уголовного розыска Александра Гринишена о том, что с железнодорожного пути в районе поселковой котельной снимают рельсы. В ходе проведения проверки правоохранители не нашли никаких нарушений, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

Из решения Совета городского поселения «Троицко-Печорск» от 27 мая того же года следует, что в районе упомянутой котельной будет освобождаться ходовой путь для использования насыпи из песчано-гравийной смеси для «осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения».

Выходит, что речь идет о некоем бесхозном имуществе, которое еще может послужить на благо района. Причем на безвозмездной основе, без привлечения бюджетных средств. Все заботы по очистке территории взяло на себя ООО «Могучий Слон».

Если завтра ЧП?

В итоге были уничтожены железнодорожные подъездные пути длиною порядка трех километров, связывавшие железнодорожную сеть РАО «Российские железные дороги» с райцентром. В результате была блокирована мобильная энергоснабжающая установка на железнодорожной платформе. Теперь в случае экстренной необходимости ее попросту невозможно перемещать.

Железнодорожные пути к Троицко-Печорску были необходимы для завоза различных грузов, в первую очередь мазута для котельной. После того, как котельную перевели на природный газ, необходимость в более затратном топливе вроде бы и отпала. Все так, да не совсем, поскольку в случае аварийного отключения газопровода, когда придется действовать по мобилизационному плану, не будет вариантов для маневра.

Местным жителям теперь остается уповать только на то, что чрезвычайных происшествий райцентр избежит и в ближайшем, и в отдаленном будущем, поэтому не будет необходимости в поставках мазута.

Бесхозные рельсы

Помимо выше упомянутых моментов вызывает некоторое недоумение и то, как скоропалительно было принято решение о ликвидации железнодорожных путей. Например, почему они были признаны бесхозными. Ведь можно было поднять документы и установить прежнего собственника. Подъездной путь, находящийся на территории муниципалитета, не был отмежеван и не поставлен на кадастровый учет.

Сами собой напрашиваются вопросы: почему ликвидация железнодорожного пути не была согласована с МЧС России по Троицко-Печорскому району, подразделением РАО «Единая Энергетическая Система России», сосногорским отделением Северной железной дороги, с коммунальными компаниями, снабжавшими райцентр и близлежащие населенные пункты углем, мазутом, оборудованием? И потом не будем забывать, что в России железнодорожные пути являются стратегической инфраструктурой, следовательно, требуются какие-то согласования с Федеральной службой безопасности РФ и Министерством обороны РФ.

Металлолом нынче дорог!

Напомним, что железнодорожный подъездной путь длиной порядка трех тысяч метров представляет собой некое сооружение из рельсов, шпал, подкладок, переводных стрелок, щебеночного балласта, призматической насыпи из песчано-гравийной смеси. Одним словом, все это стоит немалых денег.

По предварительным подсчетам, общий тоннаж стального путепровода составлял не менее 420 тонн, что по рыночным меркам оценивается в сумму, превышающую 7,5 миллиона рублей. Вот такой дорогой металлолом получается.

Объем песчано-гравийной смеси, увезенной в неизвестном направлении, составляет примерно 192 тысячи кубических метров. Опять же, если судить по рыночным ценам на текущий момент, стоимость насыпи не может быть меньше 38 миллионов рублей!

Поэтому есть основания пристальней к этой темной истории присмотреться сотрудникам республиканских правоохранительных органов, раз местные ничего не видят. В Прокуратуру Коми отправлено соответствующее заявление от первого секретаря Троицко-Печорского отделения КПРФ Сергея Кондрашова. Ждем результатов.

Сергей МОРОХИН.