в Усинске с шестой попытки нашли подрядчика для отлова собак

На сайте госзакупок завершился аукцион по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности безнадзорных животных в «нефтяной столице» республики.

Чтобы замотивировать предпринимателей, местные власти увеличили сумму контракта на 200 тысяч рублей. Однако на конкурс подал заявку только один подрядчик.

Желающих заняться отловом практически нет — подрядчики не хотят подавать заявки из-за жестких условий. Так, в прошлом году аукцион состоялся только с пятой попытки, в этот раз подрядчик нашелся с шестой. Для мотивации предпринимателей в этом году Усинская администрация увеличила сумму контракта с 690 тысяч рублей до 894 тысяч.