В Усть-Цильме новый глава

11 апреля в Усть-Цильме состоялось заседание Совета района, на котором решался вопрос о выборе руководителя муниципальной администрации.

Как стало известно, присутствовавшие 13 депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Николая Канева.

Месяц назад конкурсная комиссия завершила прием документов от кандидатов на вакантную должность. За кресло руководителя решили побороться два кандидата: Николай Канев и замруководителя администрации Елена Еремеева. Прежний руководитель Усть-Цилемского района Алексей Поздеев сложил полномочия по собственному желанию.