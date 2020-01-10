Пожар на промышленном объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» начался 9 января в 16 часов 55 минут. Как пишут горожане в соцсетях, «сначала прогремел взрыв такой силы, что в домах звенели стекла, его слышали даже в соседнем Сосногорске. Весь город осветился будто огромным прожектором».



На место происшествия были направлены подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. В 17.08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

К тушению привлечены силы и средства РСЧС – 48 человек и 15 единиц техники. «Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет, и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города», – сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох. По данным пресс-службы, в результате пожара пострадал один человек, характер травм уточняется. Из расположенного неподалеку торгового центра эвакуировали посетителей и персонал.