В здании Постпредства Коми в Москве едва не убили замминистра финансов России

Постоянное представительство Коми в российской столице (Волоколамское шоссе, 62), как выяснилось, использовалось в коммерческих целях — для съемок популярного сериала.

На одном из телеканалов недавно прошел сериал «Полицейский с Рублевки». Он сделан по известным лекалам коммерческого кино: незатейливый сюжет, плоский юмор, обилие трюков и молодые, смазливые актеры (в главной роли суперпопулярный Александр Петров). Как говорится, зрителям — удовольствие, продюсерам — кассовые сборы.

В эфир вышло уже несколько сезонов, а также сделана киношная версия сериала. Месяц назад ее крутили во всех кинотеатрах страны.

Жителям Коми, впрочем, «Полицейский с Рублевки» интересен не только как фильм сам по себе. Но и тем, что в одной из серий 4-го сезона в кадре появляется здание нашего официального Представительства в Москве.

Чем недоволен экс-глава республики

Как ни парадоксально, но корреспондент «Трибуны» узнал об этом от… экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который находится сейчас в следственном изоляторе «Лефортово». «Я тут недавно увидел пару серий телесериала «Полицейский с Рублевки». Ну ладно, дичь, но снималась эта дичь в нашем Представительстве в Москве. Если честно, то мне было неприятно ассоциировать наше Представительство с этой ахинеей, — признался Вячеслав Михайлович в одном из своих писем. — Раньше проводили реальные форумы и мероприятия федеральных ведомств на нашей территории, а теперь киношные. Обнищали вконец персонажи наши управленческие?»

Готовилось покушение

«Да, такие съемки действительно проходили на базе нашего Представительства, — подтвердил заместитель главы РК, руководитель Постпредства Григорий Саришвили. — Нам ведь поставили задачу в том числе самим зарабатывать на свое содержание, вот и крутимся». Точную сумму, полученную за аренду помещения, господин Саришвили, впрочем, не назвал, но признал также, что слышал полярные мнения по поводу сериала.

Сюжет, в котором задействовано наше здание, надо признать, криминальный. Но наше Постпредство — это отнюдь не дом какого-то олигарха с Рублевского шоссе. Это место, где проходит Московский экономический форум, и где некая Орлова, заместитель министра финансов РФ, должна встретиться с иностранными коллегами. Доблестным полицейским приходит анонимное известие о том, что на чиновницу готовится покушение, и, конечно, все начальство тут же «встает на уши». Не исключено ведь, что за этим стоит иностранная разведка — ЦРУ, СБУ или даже «Моссад», которые решили с помощью «рублевского преступного мозга» ударить по величию российской экономики…

«Съемки длились три дня»

— Я знаю, что сериал вызывает разные оценки: от полного неприятия у людей старшего поколения до веселого одобрения у молодежи. Впредь, прежде чем давать согласие на съемки, лично буду читать сценарий, чтобы имиджу Представительства ничего не угрожало, — пообещал Г. Саришвили.

Руководитель Постпредства подчеркнул, что их главная задача — это представление интересов республики в федеральных органах законодательной и исполнительной власти, а также развитие международных связей и межрегионального сотрудничества. Но не менее важной остается и социально-культурная деятельность.

«Кстати, съемки длились всего три дня и проходили в конце рабочего дня, никому не мешая, — добавил Григорий Саришвили. — У нашего здания несколько отдельных входов, что очень удобно».

Виктор СЕМЕНОВ.

Для справки. В здании Постпредства, построенном в 2000 г., находятся культурно-деловой центр, трехзвездочная гостиница на 27 номеров и ресторан коми кухни. Рядом находятся два лесопарка и усадьба княгини Шаховской.