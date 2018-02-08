Василий Рочев-старший в одиннадцатый раз стал дедом

Глава большой лыжной династии Василий Павлович Рочев недавно в очередной раз стал дедом. В семье его сына Василия Рочева и Юлии Чепаловой 4 февраля родился пятый ребенок. Мальчика решили назвать Алексеем. Рост малыша составляет 48 сантиметров, вес — 2 килограмма 560 граммов.

С рождением сына Рочева и Чепалову поздравила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, что Чепалова является трехкратной олимпийской чемпионкой.

41-летняя Юлия Чепалова призналась, что это для нее были самые трудные роды. К счастью, все обошлось благополучно, за что родители Алеши благодарны врачам. Василий Рочев на своей страничке в соцсетях пишет, что его жена — не просто великий человек, красавица, чемпионка, но и настоящая героиня.

Сегодня у Василия и Юлии пятеро детей — две девочки и трое мальчиков. Олеся Ляшенко (дочь Юлии от первого брака), Васелина, Василий, Павел, а теперь и Алексей Рочевы.

Мы связались по телефону с главой большого семейства – дедом Василием Павловичем Рочевым – и спросили: какой по счету родился внук?

— Одиннадцатый! — с гордостью ответил Василий Павлович.

Оказывается, Рочевы достигают больших успехов не только на лыжне. У старшего сына — Анатолия – с супругой трое детей, у дочери Ольги – тоже трое.

— Василий Павлович, а вы не отговаривали своих детей, не пугали их проблемами? Мол, маленькие детки — маленькие бедки, а большие…

— Нет. Раз решили – значит, уверены в своих силах. Я и сам вырос в семье, где нас было четверо. В деревне это вполне нормально. Правда, брата уже нет в живых, а с сестрами поддерживаю добрые отношения.

— Часто ли видитесь с внуками?

— С теми, кто близко, видимся постоянно, стараемся помогать. Жена Анатолия — действующая спортсменка, она еще выступает. А вот дочь Ольга живет далеко, с ее детьми так часто видеться не удается…