Зосима Васильевич Панев находился на вершине республиканской власти 34 года. Он занимал должности Председателя и первого заместителя Председателя Совета министров, а затем Председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР.

В конце жизни он многое переосмыслил, написав совершенно откровенные мемуары под общим названием «Вехи в пути», а автору этих строк он однажды признался: «Мы с идеями развитого социализма, коммунизма зашли в исторический тупик. Из этого тупика теперь надо как-то выбираться».

Кому первая пуля?

Зосима Панев появился на свет 27 сентября 1914 года в деревушке Кырс, неподалеку от села Айкино, нынешнего центра Усть-Вымского района. В то время уже бушевала Первая мировая война, и его отец, Василий Александрович Панев, загремел на фронт. Вернулся он летом 1917 года убежденным коммунистом. Большевики сумели его сагитировать, пока он лежал в госпитале после тяжелого ранения.

Посадив трехлетнего Зосиму на колени, Панев-старший строго произнес:

– Запомни, ты теперь будущий коммунист.

С тех пор кличка «будущий коммунист» за ним закрепилась и едва не стоила малышу жизни.

В конце октября 1919 года белогвардейский отряд под командованием капитана Николая Орлова, совершив дерзкий поход из Архангельска, захватил Айкино. Василий Панев со своими товарищами на всякий случай скрылся в лесу. А пятилетнему Зосиме как-то повстречался на дороге его двоюродный брат Никанор, схватил его за руку и то ли в шутку, то ли всерьез съехидничал:

– Ну что, попался «будущий коммунист»? Знаешь, что пришли белые? Первому коммунисту – первая пуля.

Мальчуган не на шутку перепугался, заплакал, а поскольку Никанор его не отпускал, принялся кричать, пока его не услышала мать двоюродного братца и не обругала сынка последними словами. А маленький Зосима убежал к бабушке, спрятался за большим железным ящиком и не вылезал оттуда, пока ему не сказали, что белые уже ушли.

Пророчество отца сбылось. Зосима Васильевич стал не только членом коммунистической партии, но и в течение 26 лет входил в состав бюро Коми обкома КПСС. В интервью автору этих строк он сказал: «Я видел многие ошибки, которые совершала партия, по многим позициям я был против, но отказаться от того, что коммунист, не мог. Иногда одолевали очень противоречивые чувства. Я читал все партийные документы, порой удивлялся и сильно переживал. Но выступить открыто против того, что делалось, было невозможным».

А тот случай, когда маленький Зосима до смерти испугался белых, был, пожалуй, единственным примером его трусости. Больше он не прятался ни за ящики, ни за чьи-то спины.

Школьная любовь на всю жизнь

В сентябре 1927 года, выдержав весьма внушительный конкурс – пять человек на место, Зосима Панев поступил в школу II ступени в селе Усть-Вымь. И тут, по словам его младшей дочери Людмилы Сандригайло, он встретил свою первую и единственную любовь.

Это была уроженка Яренска Катя Щукина, весьма симпатичная девушка. Одноклассники в нее влюблялись, зачастую без ума. Зосима не стал исключением, но стеснялся не только ухаживать за ней, но даже смотреть в ее сторону. Все-таки он – сын бедного крестьянина, а она – из семьи служащих, очень образованных людей.

Перелом произошел, когда их, отличников учебы, отправили на экскурсию в Москву. И вот там 18-летний Зосима решился-таки признаться ей в любви. К немалому его удивлению, девушка ответила взаимностью…

Зосима и Катя были уже выпускниками, когда школа II ступени в Усть-Выми стала педагогическим техникумом. Если бы влюбленные тогда вступили в брак, то их наверняка бы отправили вместе в одну из сельских школ. Однако Екатерина решила, что им надо проверить свои чувства, и укатила в Летку (ныне в Прилузском районе), а Зосиму направили в Сторожевский район в Важкурскую школу колхозной молодежи. Их разделяло 335 километров полного бездорожья.

Лишь через год они встретились в Сыктывкаре. Тогда и решили: пора наконец пожениться. А еще через год у них родился первенец – Надежда, ставшая известным в республике журналистом.

В гостеприимном доме Паневых не раз собирались одноклассники. Эта традиция не прекращалась даже тогда, когда им перевалило за 70. И один из них как-то признался, что всю свою жизнь он продолжал тайком любить Екатерину. Сохранилось также письмо другого одноклассника, датированное 1941 годом, в котором тот признается ей в любви и просит проводить его на фронт. С войны он не вернулся…

А супруги Паневы прожили вместе 60 нелегких, но счастливых лет и воспитали четверых детей. Все они получили высшее образование и состоялись в своих профессиях.

Черное пятно истории

В 1930-е годы учителей в армию, как правило, не призывали. Зосима Васильевич стал странным исключением. Он служил в рядах РККА дважды. Второй раз его призвали в июле 1939 года, когда он уже работал директором республиканской заочной средней школы и одновременно начальником группы заочного образования Наркомпроса Коми АССР. Это было связано с тем, что Советский Союз собирался развязать финскую войну, про которую сам Панев позже сказал, что это даже не белое, а черное пятно в истории нашей страны.

Поначалу молодого учителя зачислили на курсы младших офицеров, но он не успел их закончить. Всех курсантов зачислили в действующую армию и отправили на советско-финскую границу, которую они перешли в ночь на 1 декабря 1939 года. А днем полк, в котором служил Панев, занял финский город Салми. Солдаты разместились в пустующих домах. Среди ночи эти дома вспыхнули почти одновременно. Войскам пришлось покинуть город и продвигаться вглубь финской территории.

Финны поначалу не оказывали сопротивления, но оставляли после себя обгоревшие головешки вместо жилых домов и хозяйственных построек. Ударил мороз под 50 градусов, а красноармейцы были одеты в шинели.

Смерть в чулане

Зосима Панев служил при штабе, но по поручению комиссара полка часто бывал на огневых батареях. Порой сутки проходили без сна, и однажды вечером он решил немного прикорнуть. Нашел чудом сохранившийся дом, битком набитый спящими бойцами. Там же находился и чуланчик, покрытый толстым слоем ситцевых лоскутов. В коридоре стоял мыкающийся боец, и Зосима предложил им обоим отдохнуть на этом «ковре». Боец улегся и тут же захрапел. Панев устроился рядом, попытался уснуть, но его опять вызвали к комиссару.

Нетрудно представить себе, как ругался про себя Зосима Васильевич, но приказ есть приказ. Только через четыре часа он смог вернуться в этот чулан, чтобы немного вздремнуть, и обнаружил, что его товарищ уже не храпит. А когда он зажег спичку, то увидел его мертвое лицо. Врачи потом определили, что смерть наступила от переохлаждения организма. Такая же участь ждала бы и его самого, если бы его не позвали к комиссару.

В следующий раз Зосима Панев приедет в Финляндию уже через 20 лет, будучи Председателем Совета министров Коми АССР. И будет удивлен дружелюбием принимающей стороны. Финны не забыли той войны, которую они сами называют «Зимней», но они ее связывают исключительно с именами Сталина и Молотова, а не со всем советским народом.

За что боролись?

22 июня 1941 года Зосима Васильевич, узнав о начале новой войны, попросил жену найти привезенный с финского фронта вещмешок, чтобы быть готовым к мобилизации. Однако первый секретарь Коми обкома ВКП(б) Алексей Тараненко, которого за глаза называли «волкодавом», распорядился иначе. В кровавом 1937 году репрессии прошлись по всем партийным и советским органам республики, поэтому нужны были новые кадры. Панева оставили на партийной работе, а в 1943 году направили в Сысольский райком, где он вскоре стал первым секретарем. Возглавляемый им район перевыполнил план по хлебозаготовкам в полтора раза, что обеспечило молодому руководителю дальнейшую карьеру.

После войны была учеба в Москве в Высшей партийной школе. Преподаватели предлагали ему остаться в аспирантуре и защитить диссертацию, но в 1950 году его вызвали в Сыктывкар и вскоре поставили во главе республиканского правительства. Зосиме Васильевичу было всего 36 лет.

В советское время было принято героизировать мирный труд. В газетах мелькали «битвы за урожай», «битвы за план». В своих мемуарах Зосима Панев тоже частенько употребляет военные термины – «битва за хлеб», «битва за дороги», понимая, конечно, что это журналистские штампы. Но что поделать, если стиль его жизни он сам определил словами популярной в те годы песни: «И вся-то наша жизнь есть борьба»? И признался: «Руководителям республики бороться приходилось тогда буквально за все и постоянно».

Усилиями Зосимы Панева в Коми появились Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, музыкальный театр, университет, железная дорога Микунь – Сыктывкар, республиканская библиотека, телецентры в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре, водопровод, канализация и Дворец пионеров в столице республики.

Зосима Васильевич ушел из жизни 7 ноября 1994 года. Он прожил 80 лет и оставил о себе добрую память земляков.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из открытых источников в интернете.