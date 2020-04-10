Верьте, просите, не бойтесь! Православную Пасху еще никто не отменял

Самоизоляция из-за коронавируса продлена до конца апреля. Но на 19 апреля выпадает главный праздник православных – Воскресение Христово. Как же встречать Пасху, если запрещено выходить из дома? Об этом «Трибуна» расспросила секретаря Сыктывкарской епархии архимандрита Филиппа.

– Праздник состоится при любых условиях, – говорит отец Филипп. – Пасху никто не отменяет и не переносит. Конечно, мы будем молиться, соблюдая меры безопасности в условиях распространения новой инфекции.

Соблюдая дистанцию

– То есть прихожанам можно будет прийти в храм?

– Конечно, людям пожилого возраста и детям лучше оставаться дома. Телеканал «Юрган» будет вести онлайн-трансляции из Стефановского собора: в Вербное воскресенье (12 апреля) с 9 до 11 часов, а Пасхальное богослужение начнется 18 апреля с 23 часов и ориентировочно продлится до трех часов ночи.

Но в то же время мы не можем каким-то образом препятствовать людям, которые захотят прийти на пасхальный крестный ход и на праздничные богослужения.

По словам отца Филиппа, чтобы не было большого скопления народа в храме, освящение вербы, куличей и яиц проведут на улице. Для этого во дворе храма установят специальные подставки. Верующим нужно будет отойти в сторонку и, конечно, не прижиматься друг к другу. Затем, соблюдая очередь, они смогут забрать освященную вербу и пасхальную еду.

Осторожность не помешает

– Отец Филипп, вы уверены, что не будет толкотни?

– Наши прихожане очень дисциплинированные и соблюдают все меры предосторожности. А мы их поддерживаем духовно. Храмы Коми не прекращали богослужения, каждый день молимся и о прекращении эпидемии. Священнослужители тоже очень ответственно относятся к своему делу. Я лично все отслеживаю, прошу каждого сообщать о своем самочувствии. Если у кого-то повышенная температура или признаки респираторной инфекции, мы его сразу отстраняем на две недели. Слава богу, у нас не было выявлено случаев заражения.

На богослужения в храм люди приходят в перчатках и в масках. При причащениях используются одноразовые стаканчики. Для запивки, для соборования – одноразовые палочки. На таинства приходят по предварительной записи. Все храмы и приходы тщательно дезинфицируются.

Крещение мы сейчас проводим только в экстренных случаях. Стараемся больше выезжать на дом, чтобы пожилые люди могли исповедоваться, причаститься. Отпеваем тоже дома, ведь человек должен уйти в иной мир с молитвой.

По телефону можно заказать молитвы о здравии, за упокой, панихиду. Мы опубликовали номер счета, куда можно перечислять пожертвования.

– Не разорятся ли церкви в условиях карантина?

– Конечно, церковь сейчас находится в тяжелой ситуации, дополнительной финансовой помощи нам не оказывают. При этом нам нужно платить за коммунальные услуги, налоги, содержать храмы, платить зарплату людям, которые работают по договору при храме. Но с божьей помощью одолеем эти испытания.

Читайте Евангелие, соблюдайте режим

– Отец Филипп, а если положение ухудшится и власти потребуют закрыть храмы?

– Я думаю, что до этого не дойдет. Но если появятся дополнительные ограничительные, богослужения будут совершаться в любом случае, даже если в храме будет только священнослужитель. Молитвы к Господу не должны прерываться, а должны читаться при любых обстоятельствах.

Я призываю всех не паниковать! Молитесь, читайте Евангелие, соблюдайте режим. А то из-за страха хронические болезни усугубятся.

Страх убивает

В качестве иллюстрации к тому, какое воздействие на людей оказывает массовая паника, отец Филипп рассказал нам притчевую историю.

Идет человек из города, а ему навстречу смерть. И прохожий спрашивает:

– Ты куда идешь?

– В город, – отвечает смерть.

– А зачем?

– Мне нужно погубить в этом городе 5 тысяч человек, потому что идет эпидемия.

Человек и смерть разошлись. Обратно возвращается и говорит:

– Ты же сказала, что убьешь только 5 тысяч, а погибло 50 тысяч. Почему так много людей ты взяла?

– Нет, я взяла ровно столько, сколько сказала, а остальные умерли от страха.

Страха не должно быть. Как говорит нам священное писание: «Бдите и молитесь да не внидите в напасть», – подытожил отец Филипп.

Екатерина МАКАРОВА.