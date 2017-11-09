Верховный суд оправдал Марину Истиховскую

Вчера, 9 ноября, Верховный суд РК огласил решение по итогам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры и апелляционной жалобы бывшего ректора Сыктывкарского университета, депутата Госсовета Коми Марины Истиховской.



Ранее суд первой инстанции приговорил ее к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Истиховской инкриминировали якобы незаконное предоставление университетских площадей предприятию питания «Бумажник». Теперь по вердикту Верховного суда М. Истиховская оправдана по главному эпизоду полностью. Ущерб в 12 миллионов рублей государству, таким образом, она возмещать не будет. По эпизоду со служебной квартирой наказание изменено на лишение права занимать государственные должности на два года.

Кроме того, Верхсуд признал за ней право на реабилитацию — возможность взыскать компенсацию за уголовное преследование.

«Трибуна» связалась с Мариной Истиховской по телефону и попросила ее прокомментировать решение Верховного суда.

— Я пока не готова что-либо комментировать, — ответила Марина Дмитриевна. В ее голосе чувствовалось облегчение: — Ведь это два года моей жизни! Скажу только спасибо всем, кто меня поддерживал в это трудное время…

Фото БНК.