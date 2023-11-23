Весело покатались… (Криминал от 24 ноября)

Два сыктывкарских студента задержаны за угон автомобиля.

Учащиеся средних специальных учебных заведений 18-ти и 19-ти лет решили покататься на чужом авто, припаркованном во дворе дома, где жил один из угонщиков. Одна из дверей машины была не заперта. Друзья установили свой аккумулятор и отправились кататься. В какой-то момент машина заглохла. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники решили поджечь машину, для чего использовали брикеты для отопления, найденные ими в багажнике. Поврежденный ВАЗ-2107 заметили работники дорожного хозяйства и сообщили сотрудникам ГИБДД. По vin-номеру они определили имя владельца машины, который, как выяснилось, даже не заметил пропажи. Возбуждено уголовное дело.

Стрельба в ухтинском кафе

В отдел полиции Ухты обратился друг 19-летнего студента, в которого в кафе выстрелили из травматического пистолета.

Как выяснили полицейские, между двумя посетителями заведения возник конфликт. Один из оппонентов выстрелил в другого из травматического пистолета резиновой пулей в плечо. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Травматическое оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Просто очень рассердился

22-летний сыктывкарец, выясняя отношения с девушкой, разбил витрину кафе.

Придя утром на работу, сотрудники кафе обнаружили, что стекло рядом с входной дверью сломано. В ходе проверки выяснилось, что в ночное время в круглосуточный магазин, расположенный рядом с кафе, приходили молодые люди. Участковый уполномоченный полиции установил всех посетителей этой компании, в том числе и подозреваемого, которым оказался 22-летний парень. В тот вечер у магазина он выяснял отношения со своей девушкой. Та отказывалась разговаривать, и он со злости стал наносить удары по стеклянной витрине кафе. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ущерб заведению составил 19 тысяч рублей.

Полицейский начальник пытал женщину

В Ухте задержан заместитель начальника полиции, применивший на допросе женщины пытки.

По сообщению БНК, 36-летний подполковник полиции Владимир Торлопов в ночь на 24 июня приехал на место убийства 57-летнего мужчины. Торлопов сразу предположил, что убийца — 50-летняя гражданская супруга погибшего, однако она не сознавалась. Тогда полицейский принял решение получить информацию другими методами. По словам очевидцев, он таскал ее за волосы, кидал на труп и удерживал на нем, душил и выкручивал руки. Данный факт противоправной деятельности Торлопова был выявлен сотрудниками службы собственной безопасности МВД по Коми.

Спрятал наркотики во рту

29-летний ухтинец заказал в интернете наркотическое средство и отправился в поселок Ветлосян, неподалеку от которого забрал свою покупку из тайника в лесу.

На обратном пути его машину остановили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Ухтинец успел спрятать сверток с наркотиком во рту, однако в ходе беседы полицейские заметили, что говорить ему явно что-то мешает. В итоге мужчине пришлось сознаться. Суд назначил ухтинцу наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.