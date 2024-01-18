ВИЧ-насильник (Криминал от 19 января)

43-летний сыктывкарец изнасиловал женщину, заведомо зная о своем диагнозе.

Суд установил, что, будучи пьяным, подсудимый в одной из квартир Эжвы совершил незащищенный половой акт против воли 34-летней потерпевшей. Женщина не знала о его ВИЧ-статусе. Фигурант свою вину не признал, и его даже объявляли в розыск, так как на судебное заседание накануне Нового года он не явился. Но его нашли и взяли под стражу. Суд приговорил насильника к 4 годам лишения свободы.

Ревнивец устроил поножовщину

13 января в соцсетях появилась информация о конфликте с применением холодного оружия.

В ходе поквартирного обхода жилого дома № 7 по улице Мира в Сыктывкаре участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в компании из четырех человек во время застолья возникла ссора. 50-летний хозяин квартиры приревновал одного из приятелей к своей подруге. Словесный конфликт они продолжили в подъезде, где ревнивец нанес своему оппоненту удар кухонным ножом по лицу. Пострадавший убежал и позже обратился за медицинской помощью. Нападавший задержан.

За пару бутылок – в тюрьму

Княжпогостский районный суд вынес приговор супругам, похитившим из магазина две бутылки спиртного на сумму 938 рублей.

Женщине суд назначил 200 часов исправительных работ. А вот ее муж, ранее неоднократно судимый, шесть месяцев проведет в колонии строгого режима.

Помогли снять кольцо

15 января интинские спасатели выезжали на помощь 34-летней женщине.

Находясь в «интересном положении», интинка поняла, что украшения ей стали сильно мешать, но самостоятельно снять их не смогла. На помощь приехали спасатели. Они быстро спилили одно из колец, а с обручальным, пытаясь снять его разными методами, провозились почти час, поскольку женщина попросила его не разрезать.

Мать заподозрили в недобром

В Прилузье ребенка изъяли из семьи и поместили в реабилитационное учреждение.

По данным следствия, мать систематически била ребенка и совершала в отношении девочки иные насильственные действия, а также ненадлежащим образом исполняла обязанности по ее воспитанию. После очередного случая информация о противоправных действиях в отношении ребенка стала известна стражам порядка.

И денег нет, и лампа не горит

Наивный сыктывкарец прошел по интернет-ссылке и потерял все свои сбережения.

40-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он пояснил, что выставил в интернете объявление о продаже медицинской лампы и практически сразу с ним связался «покупатель», любезно предложивший внести залог. Неизвестный попросил продавца перейти по отправленной ему ссылке, ввести данные банковской карты и сообщить код из смс-уведомления. Мужчина выполнил просьбу, после чего с его счета списались все имеющиеся денежные средства – более 150 тыс. рублей.