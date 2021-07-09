Viva la Cuba! Шесть дней провела сыктывкарка взаперти в отеле кубинского Варадеро

На этой неделе сотни друзей Екатерины Тюленевой и еще тысячи других родственников и знакомых российских туристов, также как она задержанных в «кубинском плену», следили за ситуацией на острове свободы.

Напомним, 3 июля большая группа из России, в том числе Екатерина с дочерью, по прибытии в Варадеро оказалась в «обсервации». Больше чем у ста человек тесты на ковид вдруг оказались положительными. При этом у всех туристов на руках были либо сертификаты о вакцинации, либо справки о наличии антител и справки о прохождении ПЦР-тестов накануне отлета. Ни у одного из них на момент схода с трапа авиалайнера не было никаких симптомов болезни. Тем не менее, туристов решили поместить в отдельный отель.

На вынужденном карантине оказались 133 человека с рейса до Варадеро. А затем пассажиры еще двух российских рейсов, в общей сложности – 127 человек из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Белгорода, Сургута, Астрахани, Коми…

В трех шагах от мечты

Как рассказывали сами туристы, первая реакция у всех была шоковой. Еще бы! Лететь за тридевять земель к океану и остановиться «в трех шагах» от него – очень обидно. Женщины плакали. Затем более прагматичные стали считать потерянные часы и деньги…

4 июля у всех «заключенных» были взяты повторные тесты, результаты которых туристы ждали больше суток. Наконец, они нашлись, и у 33-х человек тесты вновь были положительные. При этом справки и печати у всех были разные. Кое-где напечатанные даты были перечеркнуты от руки и поверх старых написаны новые. Естественно, это вызвало подозрения: документы ли это в принципе? И что вообще происходит? Представитель турфирмы упорно хранил молчание. В консульстве, куда туристам удалось-таки дозвониться, подчеркнули, что это «не паническая ситуация, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает. Произошла ошибка в кубинской лаборатории, которая брала тесты. С ситуацией разбираются…».

Понятное дело, «русо туристо» стали возмущаться. И произошла настоящая самоорганизация. Каждый внес свою лепту в общее дело, приближая освобождение. Кто-то обеспечивал техническую часть, другие (в том числе наша Катерина) организовали корпункт и делали прямые включения для СМИ (информация о кубинском инциденте тут же разлетелась по федеральным каналам), третьи вели переговоры с консульством и туроператором. К «пленникам» потянулись российские туристы, заехавшие ранее – своих не бросаем! Они стали приносить еду, воду, ром. Оказали большую психологическую помощь.

На пятый день к томящимся в духоте и неведении россиянам пришел врач с экспресс-тестами. Все тесты показали отрицательный результат! Россияне готовы были бежать из отеля в ту же секкунду, но бюрократические проволочки задержали их еще на день.

«Мы на свободе! Шесть дней кубинского плена закончились! Но каким трудом! Мы сутки ждали тестов! И их потеряли! После очередных обращений провели экспресс-тесты, хотя до этого уверяли, что их не делают! И результат – все мы отрицательные! Но это было понятно изначально! Бред закончился! Ура!» – написала Катя на своей страничке в соцсети.

Многие комментаторы под этой новостью написали, что туристы, потерявшие столько времени и нервов в этом «ковидном плену», вернувшись домой, должны непременно подать в суд на туроператора. Но сыктывкарские туристки пока не думают об этом. Просто пытаются наверстать упущенное и наслаждаются солнцем, океаном и свободой. За ней ведь и ехали на Кубу.

Куба по-прежнему манит

Несмотря на то, что ситуация с ложными тестами активно муссировалась в СМИ, включая Первый канал, россияне не стали отказываться от турпоездок на остров.

«Аннуляция туров пока не зафиксирована, тем более что Ростуризм, Роспотребнадзор и консульства оперативно вмешались в эту ситуацию и разрешили ее, – заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. – Любые выезды сейчас подвержены рискам, поэтому те, кто уже отважился отправиться в такое дальнее путешествие, не меняют своего решения».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также подтвердил, что количество аннулированных путевок на Кубу минимальное, а спрос стабилен с момента открытия этого направления для россиян в ноябре 2020 года. «Раньше из России летали только четыре рейса на Кайо-Коко. Сейчас на остров вылетают в среднем 12 рейсов, в том числе на Варадеро», – уточнил он.

По его словам, со сложностями из-за пандемии туристы могут столкнуться почти на всех направлениях. Правило повторного тестирования ввели в Греции, Марокко, ОАЭ, и при планировании путешествия надо учитывать эти нюансы. В посольстве Кубы в Москве сообщили, что в лаборатории, которая обрабатывала образцы ПЦР-тестов 150 россиян, приехавших на курорт Варадеро, произошла техническая проблема. По словам советника по туризму кубинского посольства в Москве Хуана Карлоса Эскалона, проблему российских туристов оперативно решили, и речь о закрытии границ не идет.

Лиля ВОВК.

Постскриптум

А что в Краснодарском крае?

Есть целый ряд ограничений для отдыха на российском юге.

До 1 августа, чтобы заселиться в гостиницу или санаторий, необходимо иметь на руках один из следующих документов: справку, подтверждающую получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19; сертификат о пройденной вакцинации в электронном виде или на бумажном носителе, в том числе из личного кабинета госуслуг; справку, которая подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом выдана она должна быть не более чем за 3 дня до заселения. С 1 августа правила въезда в Краснодарский край станут строже.

По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края лица, прибывшие в санатории Краснодарского края без вышеуказанных медицинских документов, могут сдать анализы в экспресс-лаборатории для ПЦР-тестов по прибытии. Результаты выдаются в течение 6 часов.

Дети до 18 лет могут заселиться в гостиницы по справке ПЦР-теста, так как в настоящее время детское население не вакцинируют от COVID-19.

Справки на антитела и справки о перенесенном ковиде не будут учитываться при заселении в гостиницы.