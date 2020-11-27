В Госдуму внесен пакет поправок, ужесточающих законодательства о митингах, выборах, СМИ и некоммерческих организациях (НКО).

Всего, как сообщает газета «Ведомости», внесено восемь инициатив. Так, депутат «Единой России» Д. Вяткин внес поправки в закон о митингах, которые обязывают их организаторов уведомлять власти об изменении цели, формы и числа участников акции. А также устанавливают запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям ФСБ и МВД. Публичным мероприятием теперь признается также очередь на одиночные пикеты. Под видом одиночных часто проводятся массовые пикеты или так называемые прогулки, считает г-н Вяткин.

Должно быть запрещено любое иностранное финансирование акций и НКО. Если гражданин перечисляет средства на проведение акции, то в платежном документе нужно будет сообщить свои паспортные данные. Анонимные пожертвования предлагается запретить.

Еще два законопроекта о борьбе с «иностранными агентами» внесены группой парламентариев во главе с сенатором А. Климовым и депутатом В. Пискаревым. Первый вносит в избирательное законодательство два новых термина: «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом», и кандидат, который является физлицом – иностранным агентом.

В Госдуму внесен также законопроект, который в несколько раз повышает штрафы для граждан, не подчиняющихся на митингах требованиям силовиков.

Все эти законопроекты нужно рассматривать в контексте подготовки к избирательному циклу 2021 года, считают политологи.