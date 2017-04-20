Как сообщает агентство «КомиОнлайн», все пять аукционов на оказание услуг по воздушным перевозкам, заказчиком которых является администрация главы Коми, выиграл «Комиавиатранс».
Первый аукцион на оказание чартерных перевозок (вертолетом и самолетом) провели еще в феврале, последний — в апреле. Поскольку заявился один участник, аукционы были признаны несостоявшимися по формальным причинам. Но в итоге именно с этим авиаперевозчиком были заключены соответствующие контракты.
География полетов — республика и Россия. Перевозить требуется пассажиров, багаж и грузы. В общей сложности республика заплатит «Комиавиатрансу» за перелеты чиновников (21 час — самолетом, 22 — вертолетом) около 6,16 миллиона рублей.
Власти Коми потратят на чартеры свыше 6 миллионов рублей
Как сообщает агентство «КомиОнлайн», все пять аукционов на оказание услуг по воздушным перевозкам, заказчиком которых является администрация главы Коми, выиграл «Комиавиатранс».