Вместо поездки в Москву многодетной семье подарили литровый термос

В минувший вторник, 28 ноября, в театре драмы им. В. Савина многодетной семье Щукиных из Сосногорска за воспитание девятерых детей торжественно вручили «ценный подарок».

На чествовании лучших матерей Республики Коми глава Сергей Гапликов не присутствовал. От имени губернатора семьи, собравшиеся в зале театра, поприветствовала заместитель председателя правительства РК, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

Слезы обиды

— Из всех участников торжества мы были представителями самой большой семьи — у нас девять детей. Нам вручили диплом (за победу на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Лучшая многодетная семья»), букет цветов и небольшой пакет. Я и подумать не могла, что в этом пакетике — литровый термос. Увидев его, я чуть не заплакала от обиды и унижения, — говорит Лариса Щукина.

— Я не считаю себя малообеспеченной, с мужем работаем на Сосногорском газоперерабатывающем заводе, и купить себе литровый термос я могу, — продолжает многодетная мать. — Тут дело даже не в стоимости подарка, а в его бесполезности. Миксер, например, или мясорубка могли бы пригодиться в хозяйстве. А с крошечным термосом что делать — выпить чая на пикнике?

Но на пикники супруги Щукины не ходят — некогда, дел невпроворот… В общем, организаторы не

подумали, что эта бесполезная грошовая подачка может унизить родителей. Лучше бы ограничились цветами — не так обидно…

— За праздничным столом организаторы начали хвалить многодетных матерей, которые взяли в семью приемных детей — кто двоих, кто троих. Им говорят: «Низкий поклон за воспитание!», — рассказывает Лариса Щукина. — Я ни в коем случае не хочу опорочить этих женщин, взяли ребятишек — и хорошо. Но ведь не секрет, что кто-то это делает из-за доброты душевной, а кто-то — из-за денег. А то, что я сама родила и воспитываю своих девятерых (!) — это разве не почетно?

Денег не дали

На самом деле семью Щукиных должны были поздравлять 23 ноября в Москве. Там для участников конкурса устроили большой праздничный концерт: между номинациями со сцены многодетные семьи поздравляли звезды российской эстрады.

Но Щукины в Москву поехать не смогли. По примерным подсчетам, поездка в Белокаменную обошлась бы сосногорской семье в 120 тысяч рублей. А оплатить дорогу самостоятельно Щукины не в состоянии — таких денег у них нет.

— Мы действительно были приглашены, наша семейная фотография есть в книге «Лучшие семьи России». Нам звонили московские корреспонденты, а организаторы конкурса забронировали нам номера в гостинице «Измайлово». Так как была нужна большая сумма денег на дорогу, я обратилась в администрацию Сосногорска, писала на имя Гапликова. Они мне прислали ответ, что помочь деньгами не могут, не запланировано. Мне это больно до глубины души! Это ложь, когда говорят, что все делается для многодетных семей, — расстраивается Лариса Владимировна.

Каждому — свое?

Еще одной болью поделилась Лариса Щукина. По ее словам, она подавала документы на «Орден родительской славы». Однако республиканская комиссия документы не приняла. По той причине, что у женщины второй брак. И муж заблаговременно не усыновил троих ее детей.

— От первого брака у меня трое детей. Так получилось, что первый муж запил и мы развелись. Валера женился на мне, хотя я была с тремя детьми. Еще и шестерых подарил. Самой старшей дочери сейчас 30 лет, а младшенькой — 5 лет.

Нужно отметить, что супруги Щукины воспитывают и ребенка-инвалида, который нуждается в санаторном лечении. И если бы власти действительно захотели помочь семье, то подарили бы путевку в хороший санаторий. А не этот нелепый термос…

Сейчас в республике депутаты бурно обсуждают вопрос: нужно переносить столицу Коми в Ухту либо оставить в Сыктывкаре? Даже хотят провести референдум и потратить на это 68 миллионов рублей. Заранее зная, что никакого переноса столицы не будет. А председатель Госсовета г-жа Дорофеева, не стесняясь, говорит в своем интервью: «О переносе столицы речи не идет. Вопрос поставлен о поддержании гражданской инициативы жителей республики».

Екатерина МАКАРОВА.

Фото из сети ВКонтакте.