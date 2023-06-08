Водолазы очистят пляжи (блиц от 9 июня)

Спасатели СПАС-Коми обследуют и очистят акваторию пляжей и мест отдыха людей на воде.

Об этом рассказал председатель комитета ГО и ЧС по Коми Александр Бурцев на заседании Совета руководителей советов РК. Одной из тем встречи стало обеспечение безопасности граждан на воде во время летнего периода. Всего в Коми планируются к открытию 76 мест массового отдыха у воды, из них всего лишь десять пляжей. Специалисты МЧС проведут работы в 20 местах отдыха у воды. В Усть-Куломском и Корткеросском районах обследуют по шесть участков, по два места отдыха – в Сосногорске, Сыктывдинском и Ижемском районах, по одному – в Сыктывкаре и Инте.

В зоне СВО гибнут наши земляки

На этой неделе стало известно о гибели еще двух жителей Коми, ушедших на Украину добровольцами.

Обоим было уже за 40 лет. Это старший сержант Николай Попов из Усинска и рядовой Алексей Никонов из Воркуты. Известно, что Николай Попов был участником боевых действий на территории Чеченской Республики, последние годы активно участвовал в культурной жизни Усинска и Республики Коми. Был членом Союза писателей России, постоянным участником поэтических вечеров. Алексей Никонов был многодетным отцом.

6 лет за мат и ложные угрозы

Ухтинец отправится в колонию за нецензурные надписи на патриотических плакатах.

В июне 2022 года, находясь в алкогольном опьянении, используя аэрозольные баллоны с краской, 48-летний мужчина оставил надписи нецензурного содержания на поверхности баннера с изображением георгиевской ленты, закрепленного на фасаде Дворца культуры. Также он позвонил в дежурную часть и сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге военного комиссариата городов Ухты, Вуктыла, Сосногорска, Вуктыльского и Сосногорского районов. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Усинская трагедия

Под Усинском одного рыбака нашли мертвым, а его напарник пропал.

Компания мужчин рыбачила в 3 км от города. Ночью 27 мая 48-летний рыбак забрал улов и ушел от своих напарников. Проснувшись, они решили, что рыбак ушел домой, поэтому не искали его и продолжили ловить рыбу вдвоем. Однако выяснилось, что мужчина дома не появился, поэтому рыбаки обратились к спасателям. К поискам пропавшего приступили 3 июня. В итоге тело пропавшего обнаружили в реке недалеко от места рыбалки. Спасатели помогли достать его из воды и эвакуировать к дороге.

Каждый пятый – ребенок

По данным Комистата, в 2022-м в республике родилось 6390 малышей (51% – мальчики).

Всего на начало этого года в Коми проживают 152 тысячи детей (21% от всей численности населения). То есть каждый пятый житель республики – ребенок до 18 лет. Самый высокий удельный вес детей в Ижемском районе – четверть всего населения, а наименьшая доля отмечена в Троицко-Печорском районе – 18%.

В Жешарте – новый глава

На заседании городского Совета депутатов 31 мая было проведено открытое голосование.

Большинством голосов руководителем администрации избран Александр Малафеев, ранее занимавший должность начальника управления экономики. Прежний глава поселка Станислав Рузадоров, напомним, лишился должности из-за утраты доверия. По результатам прокурорской проверки было установлено, что он отразил в своих налоговых декларациях неполные сведения об имуществе.

Мелеют северные реки

Нившера, Вишера, Локчим исключены из перечня внутренних водных путей.

Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано 18 мая. Эти реки уже около двадцати лет не являются судоходными из-за недостаточной глубины, таким образом, исключение их из перечня упростит работу по постановке на учет и обслуживанию наплавных мостов, расположенных на данных реках.

Пикник закончился пожаром

В Ижемском районе парочка, не убедившись, что огонь от костра потушен, покинула место отдыха на берегу Печоры.

Между тем от непотушенного до конца кострища загорелась сухая трава. Бдительные жители Щельяюра вовремя заметили огонь и позвонили в диспетчерскую службу МЧС. Установил обстоятельства происшествия и личности причастных к нему местный участковый. Им грозит штраф.

Брали новое, отдавали старое

В Усть-Вымском районе раскрыли схему обмана в пункте выдачи маркетплейса.

Один из сотрудников пункта совершил подмену нового товара на старый, причинив тем самым ущерб на сумму более 55 тысяч рублей. Полицейские установили, что к совершению преступления причастны еще двое молодых людей. Используя служебное положение своего подельника, они в течение недели заказывали на маркетплейсе фирменные кроссовки и вещи, а после получения посылки заменяли товары и возвращали их под предлогом несоответствия размера. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.