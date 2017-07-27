Вокруг участка на главной площади Выльгорта разгорелся нешуточный конфликт

На днях в адрес Президента страны ушло письмо-обращение жителей села Выльгорт. Они просят Владимира Путина не допустить передачи земельного участка в центре села частному застройщику.

На этом участке инвестор собирается строить спортивный комплекс для единоборств. Выльгортцы, подписавшие обращение, предлагают перенести объект в другое место — по их мнению, таких в райцентре более чем достаточно.

Главный аргумент: будущий комплекс займет часть центральной площади, которая является культурным центром района. Здесь проводятся все торжественные мероприятия. А с 2004 года на площади проходит фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка».

Кроме того, выльгортцы опасаются, что спортобъект может быть переориентирован на другие цели. В письме говорится: «Никто не даст гарантии, что, пока объект будет строиться, он не будет продан, сдан в аренду другому лицу, который построит здесь торговый центр или офисы».

При этом, указывается в письме, «администрация МО МР «Сыктывдинский» как будто ничего не видит, чиновники «за» строительство, однако на вопрос о гарантиях отвечают: «Никаких!»

Авторы письма считают, что республиканские власти тоже заинтересованы в этом строительстве, и просят Путина вмешаться в ситуацию.



Жанна Прошутинская обеспокоена судьбой реликтовых деревьев.

Семь раз отмерь…

Еще в начале июля районная администрация провела общественные слушания по межеванию участка под будущий спорткомплекс. А после этого главе района поступило обращение (150 подписей), в котором выражался протест против строительства спорткомплекса. Взамен авторы обращения предложили семь альтернативных площадок, где мог бы разместиться этот объект.

Чтобы успокоить народ, 21 июля в селе прошли новые публичные слушания, куда были приглашены все желающие. На эту хорошо организованную властями встречу прибыли ветераны спорта чуть ли не со всей республики. На собрании кипели эмоции. По мнению «протестантов», им просто «заткнули рот»: захлопывали, перебивали, не давали говорить. Зато именитые гости рассказывали о том, как расцветет спорт в районе и какие открываются перспективы у молодежи Выльгорта.



Выльгортцы опасаются, что спортобъект переориентируют на другие цели. Администрация гарантий не дает.

Из рук в руки

Но и недовольных выльгортцев можно понять. Прецедентов, когда уже построенные объекты переходили из рук в руки, немало. Достаточно вспомнить конфликт в сыктывкарском микрорайоне «Орбита». В свое время площадка перед магазином «Ассорти» была передана в аренду (причем с правом выкупа) хозяевам магазина. Это была как бы ничья площадь, на которой зимой устраивались елки, катки, а летом детские горки.

Но когда у магазина сменился собственник, новые хозяева решили построить на пустыре автостоянку. Местным жителям стало известно, что новые владельцы намерены продать площадку под жилую засройку.

А спросить сейчас уже не с кого: те люди в мэрии, которые отдали площадь в аренду, давно покинули свои посты. Вот жители «Орбиты» и «взбунтовались». Кстати, общественные слушания по площадке в «Орбите» теперь вышли на общегородской уровень: месяц назад прошел первый этап, в августе назначен второй. Между тем площадка перед магазином пустует, и что на ней появится — неизвестно.

Подобного развития событий опасаются, видимо, и жители Выльгорта.

Pro и contra

Инвестор в лице местного предпринимателя Юрия Широкова предлагает за свои деньги построить спортивный центр с двумя борцовскими залами и одним тренажерным. Он утверждает, что детская площадка не только не пострадает, но и будет улучшена, благоустроена территория. А то, что спорткомплекс появится в центре села, так это, наоборот, плюс: рядом школы, детские сады. Дети села будут заниматься здесь бесплатно не только вольной борьбой, но и гимнастикой. Причем бюджет не потратит на это ни копейки.

Но далеко не все в Выльгорте верят в эти планы. Отсюда и жалобы, которые летят во все инстанции — от прокуратуры и ФСБ до самого Президента. Следовательно, будут проверки, которые потребуют сил и времени. Таков результат скепсиса населения, которое не верит ни власти, ни благим намерениям частника. Поэтому задача районных властей на данный момент — переубедить общественность.

Мы задали вопрос о том, нужен ли спорткомплекс райцентру рядом с главной площадью, как сторонникам его строительства, так и противникам.

Иван Кидра, ветеран спорта: «Такой комплекс просто необходим, он даст толчок развитию детского спорта, здесь будут расти будущие чемпионы».

Александр Шкодник, депутат Совета района: «Опасения скептиков по поводу разрушения детской площадки ни на чем не основаны. По проекту она станет только лучше. А если будет должный контроль за стройкой, площадь облагородится».

Жанна Прошутинская, пенсионер: «Общественные слушания были чуть ли не подпольными, народ о строительстве ничего не знал. Я предлагаю провести широкий опрос населения по этому поводу и только после этого выносить решение».

«Трибуна» будет следить за развитием событий.

Анатолий ПОЛЬКИН.