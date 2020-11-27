«Вокзал податью не обкладывать»! Что будет на «лакомом» пятачке?

Сыктывкарцы выступили против платной парковки у железнодорожного вокзала.

Свое мнение относительно будущего этой локации горожане могли выразить с 5 по 20 ноября на официальном сайте администрации. Мэрия предложила два варианта: обустроить на этом месте платную парковку или общественную территорию.

В ходе опроса поступило 2876 ответов, которые распределились следующим образом. 79,2 процента (2277 ответов) – за благоустроенную общественную территорию, 20,8 процента (599 ответов) – за платную парковку. Результаты опроса в ближайшее время обсудят члены Общественного совета города.