До революции в Коми крае было около 110 священников, все они к 1939 году были уничтожены. Места их захоронений известны лишь приблизительно. Кроме одного. Точно известно, где был похоронен первый новомученик Коми края, священник Дмитрий Спасский, убитый карателями отряда Морица Мандельбаума 19 сентября 1918 года. Спустя 105 лет к месту его захоронения в Усть-Куломский район отправилась экспедиция поисковиков.

Расправа

Дмитрий Спасский родом из Койгородка. В годы революции батюшка служил в Спасской церкви села Усть-Нем. Он пользовался любовью и уважением прихожан, в том числе потому что читал проповеди на зырянском языке. Так было и в тот день, когда в Усть-Нем по Вычегде на пароходе с милым названием «Доброжелатель» прибыл карательный отряд красноармейцев, посланный Усть-Сысольской ЧК, во главе с Мандельбаумом.

По воспоминаниям очевидцев, каратели придрались к тому, что священник не встретил представителей власти колокольным звоном. И в храме, не обращая внимания на них, продолжил службу, которую закончил словами: «Бесчинствам этим будет положен конец. Бог всем воздаст по заслугам». Солдаты приказали ему объявить, что пришла советская власть. А тем, кто не подчинится, будет плохо. Батюшка им ничего не ответил и молча вышел из церкви.

Дома о. Дмитрия ждали жена и четверо ребятишек. Старшей – Галине – было 8 лет, Антонине – 7, Таисии – 5, а младшему Георгию – несколько месяцев. Только он зашел в дом, снял подрясник, как в дверь постучали. «Одевайся, поп!» – объявили ему. Солдаты принялись обыскивать дом священника. Перевернули все вверх дном, но ничего не нашли. Жена бросилась к мужу, заплакала. «Бог вас не оставит», – сказал ей на прощание о. Дмитрий. На следующий день матушке Анне и детям велели оставить дом вместе со всем имуществом.

Отца Дмитрия доставили на пароход и несколько дней пытали, били нагайками за то, что он не отрекся от веры Христовой. Священник же называл своих мучителей «слугами сатаны». Прямо на пароходе члены Усть-Сысольской ЧК и приговорили о. Дмитрия к расстрелу.

Утром 19 сентября «Доброжелатель» остановился в безлюдном месте у зимовки Подора, в 26 км от Помоздино. Солдаты заставили священника самого вырыть себе могилу, а затем привели приговор в исполнение. Местные крестьяне нашли батюшку по торчащей из земли кисти руки. Могила была неглубокой, красноармейцы в спешке забросали яму песком, который размыл дождь.

Через три дня после расстрела матушка Анна с жителями сел Вольдино и Помоздино на одноколке перевезла тело мужа в Помоздино, и о. Дмитрий был похоронен на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель Помоздинской Богородице-Рождественской церкви о. Алексий Тюрнин (впоследствии также расстрелянный). На могиле установили крест, но побоялись написать имя…

Деньги собирали всем миром

После войны кладбище было снесено, на нем были построены здание райисполкома и школа. Но люди помнили о священнике, принявшем мученическую смерть.

6 октября 2001 года постановлением Священного синода Русской православной церкви Дмитрий Спасский был причислен к лику святых новомучеников для общецерковного почитания. А вскоре было принято решение о строительстве церкви в его честь. Деньги собирали всем миром, и денежные переводы шли из самых разных концов России. Огромную поддержку оказали внуки самого Дмитрия Спасского – Феликс Карманов и Галина Медуха (в девичестве Спасская), супруга первого главы Коми Юрия Спиридонова.

23 июля 2011 года епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим освятил новый храм во имя священномученика Дмитрия Спасского.

Раскопали скелет

Как рассказал «Трибуне» командир поискового отряда «Наследие» Сергей Таскаев, в 2008 году с просьбой найти могилу священника к нему обратился именно Юрий Спиридонов. «Пусть он не будет забыт и не потерян без вести», – попросил Юрий Алексеевич. Однако в то время начать раскопки было нереально.

Они стали возможны лишь в сентябре прошлого года, когда средняя школа имени народного учителя СССР Александра Уляшева из четырех ветхих зданий переехала наконец в новое. Благодаря этому переезду поисковики получили разрешение администрации Усть-Куломского района на проведение поисковых работ.

19 мая в помещении бывшей школьной библиотеки начались земляные работы. Вскрыли пол, песок ведрами выносили через окно. Ломом разбивали фундамент под печку.

На двухметровой глубине обнаружили захоронение. Оказалось, что это останки женщины. При осмотре найдены маленький крестик и кожаная

обувь (коты). Останки переданы участковому инспектору, составлен протокол для передачи в Следственный комитет. Договорились с православным Дмитровским приходом, что останки позже будут перезахоронены на местном кладбище.

Как рассказал Сергей Таскаев, во время поисковых работ к ним подошла местная жительница, которая поведала такую историю. В 1975 году, когда она училась в 4-м классе, за окном школы работал экскаватор, рыл яму для электростолба. И вдруг на глазах учеников и учителей ковш экскаватора вытащил из земли человеческий скелет, на черепе сохранились черные волосы. «Мы испугались и заплакали. А учителя нам сказали, что трактор закопает скелет обратно. Что и было сделано».

На сегодня поисковые работы остановлены. Проверяя землю металлоискателем, прибор постоянно «фонил». Значит, под землей трубы или электрокабель, копать можно только после специального разрешения и под наблюдением технического инспектора.

«Когда будут разбирать здание № 29 по ул. А. Уляшева, можно будет сделать еще одну попытку поднять мощи святого о. Дмитрия Спасского», – уверен командир поискового отряда.

Поиски не окончены

В ходе сбора историко-краеведческого материала стало известно имя еще одного человека, связанного с трагической судьбой святого. Мария Алексеевна Бабина из Усть-Нема рассказала, что ее дедушка Василий Попов был фельдшером в Помоздино и его мобилизовали в отряд Мандельбаума. Наблюдая картину беспощадного избиения и издевательств над отцом Дмитрием, Василий Попов просил «красного палача» отпустить священника. Но тщетно. Заступничество фельдшера вызвало у карателей подозрения, и ему пришлось сбежать с парохода в лес. Дом, где он жил и принимал больных, власти реквизировали. Сегодня здесь находится магазин «Мебель».

Сергей Таскаев сообщил, что в поисковых работах приняли участие бойцы и командиры шести поисковых отрядов Сыктывкара при поддержке Коми республиканского центра детей и молодежи. Дмитровский проект приурочен к 20-й годовщине со дня основания поискового движения в Республике Коми.

Что касается найденных женских останков, то точных сведений нет. По рассказам старожилов села, рядом с отцом Дмитрием была похоронена дочка местного купца, умершая от болезни. Значит, останки Спасского где-то рядом…

Вместе с поисковиками в Помоздино выезжала съемочная группа телеканала «Юрган». Был отснят уникальный материал о трагической судьбе новомученика, работе поисковиков и православном приходе Свято-Дмитровского храма. Премьера фильма состоится осенью.

ПОСТСКРИПТУМ

Убийца и мародер

Актер из Австрии сыграл зловещую роль в истории Коми

Мориц Мандельбаум родился в Австрии в 1890 году, по национальности еврей, по профессии актер. В 1916 году младший офицер австро-венгерской армии попал в плен к русским и позже примкнул к большевикам. За плохое знание русского языка его прозвали «немцем».

Краевед Н.И. Ульянов писал в своих «Очерках истории народа коми»: «Когда Мандельбаум под напором белых отступал через с. Помоздино, за ним шло множество подвод, нагруженных великолепными малицами, совиками, пимами, шелковыми и бархатными одеждами, швейными машинками, граммофонами, никелевыми самоварами и прочими предметами «роскоши и цивилизации», проникшими в этот почти первобытный край».

1 мая 1919 года Мандельбаум был арестован за злодеяния, самоуправство и мародерство. Арестованного этапировали в Вологду, где Ревтрибунал приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако в связи с амнистией ко 2-й годовщине Октябрьской революции и по ходатайству Немецкой группы ВКП(б) он был выдан на поруки и направлен в распоряжение Коминтерна.

Лиля ВОВК.