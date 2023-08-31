Воспользовался чужим пальцем (Криминал от 1 сентября)

Сыктывкарец обокрал своего приятеля с помощью установленного на смартфоне мобильного приложения банка.

Встретившись случайно, двое знакомых выпили за встречу и решили продолжить общение на квартире. Хозяин похвастался деньгами на своем счету в банке. А когда он сомлел и уснул, гость взял его телефон, сканировал отпечаток пальца хозяина, получил доступ к чужому счету и перевел на свой 47,7 тыс. рублей. Вечером потерпевший очухался, пошел в магазин, обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. Вора задержали, но он смог вернуть лишь часть суммы – остальное успел потратить.

После визита дамы исчезла обувь

В Сыктывкаре 33-летний мужчина отдыхал в увеселительном заведении, где познакомился с девушкой, позвал ее в гости, а утром понял, что стал жертвой преступления.

Проснувшись, молодой человек с горечью обнаружил, что милая девушка ушла, зачем-то прихватив с собой пять пар мужской обуви, два телефона и 3 тысячи рублей. Даму быстро нашли, во время допроса она сказала, что не понимает, как это вышло, потому что была пьяна. Кстати, по той же причине пару кроссовок она потеряла прямо на улице.

Не наезжайте на полицейских

27-летний житель Княжпогостского района приговорен судом к полутора годам колонии общего режима.

Преступление он совершил в Ухте, где сотрудники полиции остановили его автомобиль. Мужчина повел себя неадекватно – пытался наехать на одного полицейского и сбил машиной другого, причинив стражу порядка тяжкий вред здоровью.

Дело о «сломанной челюсти»

Сыктывкарец, сломавший челюсть напавшему на него мужчине, недавно был оправдан в суде.

После конфликта в городском баре выяснение отношений продолжилось уже на улице, где двое драчунов набросились на одного. Его ответные действия суд расценил как самооборону. Подсудимый был оправдан.

В ночь перед Рождеством

Брат украл украшения сестры и… выкинул их, не дойдя до ломбарда.

35-летний житель Печоры пришел в гости к своей сестре, чтобы отметить Рождество в кругу семьи. Во время застолья мужчина решил продолжить веселье без родственников. Поняв, что денег взаймы он не получит, братец похитил ювелирные украшения сестры стоимостью свыше 200 тыс. рублей и покинул квартиру. В дальнейшем в полиции он заявил, что испугался содеянного и выкинул украшения. Суд признал мужчину виновным в хищении и назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ. Иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворен.

Печора шутить не любит

В Ижемском районе в поселке Няшабож нашли тела двух рыбаков.

18 августа двое мужчин на моторной лодке отправились на рыбалку по реке Печора. Однако на следующий день местные жители обнаружили тело одного из мужчин в воде. Им оказался Владимир Иванов. Найти второго рыбака удалось лишь 27 августа. В поисках рыбака были задействованы в том числе волонтеры отряда «Лиза Алерт».