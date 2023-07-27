Возраст службе не помеха? (Блиц от 28 июля)

Возраст призыва на срочную армейскую службу подняли до 30 лет.

На этой неделе Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву в армию подлежат граждане в возрасте с 18 до 30 лет (сейчас предельный возраст для «срочников» – 27 лет).

Коми погрязла в долгах

В июле республика увеличила бюджетные заимствования, и долг составил 33,9 млрд рублей.

Согласно данным Минфина Коми, республика должна вернуть 11 бюджетных кредитов. Регион договорился о получении средств на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Первый транш в размере 118 млн рублей был получен в июне, второй – в июле. Всего же сумма составит 1 млрд 27 млн рублей. Возвращать деньги надо будет равными долями в 2025-2038 годах. Обязательств перед коммерческими структурами Коми не имеет.

Скорбные вести недели

За минувшую неделю стало известно, что еще восемь уроженцев Коми погибли в ходе спец-операции.

На Украине погибли рядовые Игорь Александров и Павел Зимин из Сыктывкара, ефрейтор Михаил Богданов из Троицко-Печорского района и рядовой Денис Гордеев из Удорского района. И. Александров служил пулеметчиком мотострелкового отделения. П. Зимин был разведчиком. М. Богданов проходил военную службу в должности старшего наводчика минометного взвода. Д. Гордеев служил старшим снайпером стрелковой роты. Кроме того, во время СВО погибли Дмитрий Волеков из Инты, Константин Коньшин из Ухты, уроженец Сысольского района Евгений Чичасов и Тенгиз Петросян из деревни Пожегдин Усть-Куломского района.

«Сюрприз» для беременных

Для поправки демографии Минздрав России ограничит продажу препаратов для прерывания беременности.

Продажа препаратов, которые используются для медикаментозного аборта, должна быть ограничена и жестко контролироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву России представить предложения о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.

Семеро по лавкам

В селе Руч семья с пятью детьми пополнилась двойней.

В отделе загса Усть-Куломского района произошло редкое на сегодня событие – зарегистрировано рождение первой в этом году двойни. Две девочки – Виктория и Валерия – родились в семье Константина Попова и Ольги Мосичук из села Руч. Интересно, что в семье уже есть пятеро детей. Теперь, к слову, семья может претендовать на получение региональной меры соцподдержки – единовременной выплаты в 1,2 млн рублей на покупку автомобиля.

30 тысяч – за неявку в военкомат

В России для «уклонистов» от призыва в армию начал действовать запрет на вождение машины.

Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. Неявка гражданина по повестке без уважительной причины теперь грозит штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше штраф за такое нарушение составлял до 3 тысяч рублей. Уклонисты не смогут также сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.

Трубу «прикрыли» на три месяца

Недавно в Усинском районе произошел крупный разлив нефти, площадь загрязнения – почти 4 тыс. кв.км. Компания «Нобель Ойл» наказана в судебном порядке.

По решению суда, функционирование промыслового нефтепровода приостановлено на 90 суток. В ходе внеплановой проверки ООО «Нобель Ойл» специалисты выявили 14 нарушений правил промышленной безопасности.

Сколько получают айтишники?

Аналитики изучили рынок труда ИТ-отрасли. Сфера информационных технологий сегодня – одна из самых привлекательных на российском рынке.

Бизнес предлагает айтишникам большие зарплаты, что порождает высокую конкуренцию среди соискателей. На июнь медианная предлагаемая зарплата в ИТ-сфере страны достигает 53 тысяч рублей. Самый высокий доход, естественно, в Москве (до 122 тыс. руб.) и в Петербурге (до 95 тыс. руб.). Коми замыкает пятерку регионов, где ИТ-специалисты получают высокую зарплату.

Школа требует ремонта

Зданию школы в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» требуется устранение трещин и протечек.

Школа в «Орбите», напомним, была долгостроем, введена в строй в 2020 году и, как выяснилось, уже требует ремонта. Дирекция школы подала иск к учреждению, которое курировало стройку. Глава Коми Владимир Уйба дал поручение выявить все причины некачественной работы подрядчика, потребовать подготовить план-график исправления недоработок в рамках гарантийных обязательств и в кратчайшие сроки устранить недостатки.

В ожидании святыни

В Сыктывкар привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца.

С благословения Патриарха Кирилла в эти дни святыня совершает большое путешествие по стране. В Сыктывкаре прикоснуться к мощам великомученика Георгия можно будет 30, 31 июля и 1 августа в Свято-Стефановском кафедральном соборе. На 1 августа запланирован большой крестный ход по улицам столицы Коми, после чего мощи отправятся дальше по России.