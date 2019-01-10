Темпы возведения мусорной свалки в районе железнодорожной станции Шиес, расположенной в Ленском районе Архангельской области и в 95 километрах от Сыктывкара, продолжают набирать обороты. В конце декабря прошлого года в этом убедился корреспондент «Трибуны».

«Радиус поражения» – 200 километров

Напомним, что официально никакого строительства свалки в четырех километрах от границы с Коми не ведется. Хотя уже давно известны ее параметры. Сюда, в район Шиеса, планируется завезти и закопать в течение 20 лет порядка 8 миллионов тонн мусора. Сам проект оценивается в 10,5 миллиарда рублей.

Экологи считают, что некомфортной для проживания из-за загрязнения окружающей среды станет территория в радиусе 200 километров от будущей свалки. Ее «идеологи» из государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги», подконтрольного властям Москвы, видят самой крупной в России и Европе. Шиесские болота подпитывают Вычегду и Северную Двину, что закономерно приведет к их деградации.

За последние три месяца Шиес заметно преобразился. Здесь уже заработала вертолетная площадка, куда еженедельно с проверками приезжают «шишки» из Москвы. Появилось и двухэтажное здание, видимо, для административных нужд, поскольку сотни рабочих по-прежнему проживают в вагонах. Территорию, где возводят водозаборную станцию, обнесли по периметру забором с колючей проволокой. Надо признать, что это было самое топкое место в округе, поэтому, видимо, были приложены гигантские усилия, чтобы его обустроить.

Заметно увеличилось число охранников, но их все равно недостаточно, поскольку с каждым днем все больше противников стройки приезжает на Шиес. А ведь надо еще охранять работяг, тянущих в сторону стройки (которой якобы нет) линию электропередачи. И их технику, которая периодически горит.

Курятник где?

Что осталось неизменным, так это неразговорчивость персонала стройки. На нашу просьбу показать столовую и курятник охранник отреагировал весьма нервно. Поэтому намерение поговорить с ним также о глухарях и рябчиках, незаконный промысел на которых ведется в здешних местах при помощи рыбацких сетей, набрасываемых на деревья, показалось не совсем уместным. Хотя эту тему могли бы поднять представители соответствующих ведомств – было бы желание. А вот его как раз и нет.

Если бы представители надзорных органов сегодня приехали на Шиес, то их могли бы заинтересовать огромные кучи из торфа и древесины высотой с пятиэтажный дом, которые предстоящим летом станут потенциально пожароопасными. На территории Шиеса появились объекты капитального строительства. Но где разрешения на их возведение? Сотни рабочих питаются и, извините, справляют свои естественные надобности. Где специально отведенные для этого зоны и санитарные документы? Таких вопросов без ответов – десятки!

«Свальный» грех

Сегодня в районе Шиеса уже вырублено порядка 60 гектаров лесных массивов, на очереди еще 250. Территория мусорного полигона должна будет составить порядка 50 квадратных километров. Это примерно треть площади Сыктывкара с пригородными поселками и Эжвой. И все это «богатство» московские мусорщики планируют обнести заборами и колючей проволокой, обустроить здесь наблюдательные вышки с прожекторами.

Но чем дальше они идут в своей незаконной деятельности, по привычке рассчитывая на магию больших денег и телефонное право, тем сильнее крепнет уверенность в том, что весь этот «свальный» грех обернется большим скандалом и уголовными делами. И так считать есть ряд причин.

«Россия не помойка!»

За последние полгода произошло то, что пока не замечают чиновники и их «мусорные» друзья. В Архангельской области без участия партий началось активное формирование гражданского общества. Здесь по призыву общественников стали выходить на акции протеста уже не сотни, а десятки тысяч людей! В том числе и бюджетники, которых чиновники обычно запугивают увольнениями за недозволенную свыше общественную активность. Осенью был проведен первый съезд народных депутатов южных районов Архангельской области. Его делегаты выразили решительный протест действиям региональных чиновников, а также наметили меры по защите законных прав населения на достойную среду обитания.

Власти поселка Урдома, куда входит Шиес, сегодня выделяют земельные участки в местах будущей свалки под индивидуальное жилищное строительство. Попробуй здесь что-нибудь построй потом без судебных разбирательств!

Агентство политических и экономических коммуникаций обнародовало декабрьский рейтинг влияния глав субъектов России. На фоне «мусорных» протестов позиция губернатора Архангельской области Игоря Орлова за те же полгода снизилась с 62 до 81 места. То есть он теперь пятый снизу. Это уже практически дно!

Поэтому появление здесь на Шиесе балка, где постоянно дежурят общественники, имеет более важное значение для Шиеса, чем вся эта суета москвичей. Ближайшее будущее для мусорщиков выглядит весьма тревожным. На 3 февраля запланировано проведение всероссийской акции протеста «Россия не помойка!». Это масштабное экологическое выступление запланировано как ответ на ввоз московского мусора в регионы. Разумеется, в этой акции протеста активное участие примут и жители Коми.

Сергей МОРОХИН.