По официальным данным на 9 апреля, количество больных COVID-19 в Коми достигло 150 человек. Таким образом, в коронавирусной гонке российских субъектов наша республика уверенно держится на 2-м месте как по общему числу заболевших на 100 000 жителей, так и по их суточному приросту. Впереди нас только Москва.
Абсолютное большинство заболевших – это жители Сыктывкара. В Эжвинской больнице у 58 пациентов болезнь протекает в основном в легкой или средней форме, 10 человек – в реанимационном отделении. Зараженные пациенты выделены в отдельные изоляторы, всем назначено необходимое лечение. Проводится регулярное лабораторное обследование анализов всех пациентов, находящихся в больнице, на предмет выявления инфекции. Остальным пациентам больницы предоставляется профилактическое лечение. Лечение также получает и медперсонал.
Ранее из Эжвы 42 пациентки отделения гинекологии были переведены в обсерватор профилактория «Максаковка» под Сыктывкаром, из них 14 выписаны на амбулаторное лечение, две – госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, остальные остаются под наблюдением. 68 пациентов с отрицательными результатами анализов в ближайшие дни планируют выписать на самоизоляцию. При отсутствии условий для этого их поместят в обсерватор.
В целом, помимо Сыктывкара, коронавирус «объявился» также еще в двух городах (Усинске и Ухте) и шести районах (Усть-Куломском, Удорском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Корткеросском и Княжпогостском). Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.
Всего под медицинским наблюдением находится 3751 человек, в том числе: 1068 человек прибыли из-за рубежа, 2683 контактировали с заболевшими.
За последние сутки сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 52 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.
На помощь медикам Коми прибыли три бригады реаниматологов из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Архангельска. В ночь на 9 апреля их спецбортом привезли в Сыктывкар на самолете «Комиавиатранса».
Впереди – только Москва. В Коми продолжается битва с коронавирусом
По официальным данным на 9 апреля, количество больных COVID-19 в Коми достигло 150 человек. Таким образом, в коронавирусной гонке российских субъектов наша республика уверенно держится на 2-м месте как по общему числу заболевших на 100 000 жителей, так и по их суточному приросту. Впереди нас только Москва.