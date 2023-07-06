Вторая волна (Блиц от 7 июля)

В Коми стартует вторая волна приема заявлений в первые классы.

С 9 утра 6 июля начнется прием заявлений о зачислении на будущий учебный год в первые классы детей, не проживающих на закрепленной территории. Прием заявлений продлится до 5 сентября текущего года или до момента заполнения свободных мест, сообщает Минобрнауки Коми. Информацию о наличии свободных мест можно получить на официальных сайтах школ.

С инсулином – проблемы

Пациенты Сыктывкарской поликлиники № 3 не смогли получить инсулин.

В Минздраве Коми подтвердили, что проблема с закупкой лекарственных препаратов есть. Что делается для ее решения, в ведомстве не пояснили, но пообещали, что информация в скором времени появится на их официальном сайте. По сообщению о нарушении прав граждан следственными органами СК РФ по Коми организована процессуальная проверка.

Очередные потери

Стало известно, что в ходе специальной военной операции погибли еще трое наших земляков.

В ходе СВО на Украине погибли Алексей Бадаев из Сыктывкара, гвардии младший сержант ВДВ, разведчик морской пехоты из Ухты Анатолий Хлобыстов и Егор Гладких из Воркуты.

Зарядка для электромобилей

Нужна ли в Сыктывкаре зарядная станция? Такой опрос запустило Минэкономразвития Коми, которое реализует пилотный проект по обустройству первой зарядной станции в республике.

Предлагается три возможных варианта размещения – около Республиканского стадиона, у Центрального бассейна и около администрации Сыктывкара. Рынок электромобилей в России активно развивается. Это наиболее экологичный вид транспорта. Проголосовать можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Люди, как птицы, мигрируют

В Коми продолжает сокращаться население.

На 1 мая 2023 года численность жителей региона составила 724,6 тыс. человек. С 1 января она уменьшилась на 1,7 тыс., или на 0,2%. Значимая часть этого – миграция. За 5 месяцев в другие регионы уехали 3365 человек, приехали – 2788 человек.

За плевки – штраф!

Такое новшество ввели в Ярославской области.

«Всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность – это Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — Российская Федерация», – заявил губернатор Михаил Евраев.

За плевок в общественном месте в области теперь предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей.

Пройдут грибные дожди

В течение месяца на погоду в Коми будут влиять циклоны и антициклоны.

В связи с этим солнечные дни будут сменяться дождливыми. Температурный фон большую часть месяца прогнозируется неустойчивым –как выше нормы, так и ниже нее. В течение значительного периода июля преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от 20С до 25С, лишь в отдельные дни воздух будет прогреваться до 27С.

Ремонт моста остановлен

Подрядчик отказался от работ на переправе через Колву на подъезде к Усинску.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов, контракт с ООО «Магистраль Строй Сервис» расторгнут. Министерству предстоит найти новую строительную компанию и начать новые аукционные процедуры, из-за чего завершение реконструкции аварийного моста перенесено на 2024 год.Андрей Чибисов назвал объект проблемным, напомнив, что на ремонт моста из регионального бюджета были выделены 100,4 млн рублей. Завершить капремонт моста надо было до 31 октября 2023 года. Пользоваться мостом можно, но будут введены ограничения по тоннажу, отметил министр.

В Питере – курортный сбор

Туристам придется дополнительно платить 100 рублей в сутки за проживание в гостиницах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора. Закон вступит в силу с 1 октября, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка сбора. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в гостинице составит на одного человека 100 рублей с 1 апреля 2024 года. Средства, поступившие в бюджет города от уплаты курортного сбора, будут использоваться для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Лучше обедать дома

В мае жители Коми потратили в кафе, барах и ресторанах 1,3 млрд рублей.

Комистат подсчитал, сколько составят расходы на еду для одного человека, если дома не готовить. Позавтракать в кофейне гамбургером и кофе будет стоить в среднем 224 рубля. Обед в столовой выходит в 413 рублей. Самый дорогой – ужин – 3 360 рублей. День питания в кафе и ресторанах на одного человека в Коми обойдется в 3 997 рублей. Это составляет 5% от среднемесячной заработной платы. Если питаться вне дома, то заработной платы хватит на 18 дней.

«Ухта» купила бразильца

Мини-футбольный клуб «Ухта» заключил 3-летний контракт с вратарем сборной Бразилии Гиттой.

Бывший вратарь «Спортинга» будет выступать под 14 номером, сообщает пресс-служба клуба. В составе клуба из Португалии Гитта провел 5 сезонов (176 матчей, 24 гола). Ранее он выступал в бразильских клубах «Интелли» и «Коринтианс».

В День любви водки не купишь

8 июля, в День любви, семьи и верности, в Коми будет запрещена продажа алкоголя.

Напомним, запрет установлен республиканским законом от 3 июля 2012 г. Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Авария на водоводе

Утром 6 июля жители Корткероса остались без воды.

В результате прорыва подземного водопровода на магистральной линии по улице Советская, д. 231 в с. Корткерос было прекращено водоснабжение 23 объектов. Из них 20 жилых домов, 3 социальных объекта.

Мусоровозы, на старт!

8 июля Региональный оператор Севера проведет конкурс профмастерства среди водителей мусоровозной техники.

Республиканский конкурс среди водителей мусоровозной техники проводится в Ухте уже третий год. В этом году на участие уже заявились 16 водителей из Инты, Усть-Кулома, Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Княжпогостского и Сыктывдинского районов.