«Вы что там, офонарели?» Ижемцы получили «фантастические» счета за электроэнергию

Как уже сообщала «Трибуна», в Усинске жители 85-ти многоквартирных домов получили квитанции по оплате тепловой энергии, суммы в которых показались им абсурдными.

А в Ижемском районе жителей обычных домов (многоэтажек в селах нет) «осчастливили» гигантскими суммами в квитанциях по оплате за электроэнергию. На селе сетевые коммуникации не так развиты, как в городе, поэтому жители поручили разобраться в ситуации известному в районе общественнику, редактору местной газеты Николаю Братенкову. Он обратился за разъяснениями сначала в местную организацию «Комиэнергосбыт», а не добившись внятного ответа, пошел «выше» — в столичное управление компании. Там пообещали во всем разобраться.

На прошлой неделе «Трибуна» опубликовала информацию «Обнуление корректировок», где сообщалось: в ходе проверки установлено, что в четырех усинских домах корректировки признаны правильными, в одном их отозвали еще до проверки. Но в 80-ти зафиксированы существенные нарушения при эксплуатации приборов учета, и здесь будет сделан перерасчет.

Слово – за прокурором

Зато в Ижемском районе дело явно застопорилось. Николай Братенков собрал уже более 25 жалоб от жителей района, которым были предъявлены «заоблачные» суммы по оплате электроэнергии (некоторым от 30 до 80 тысяч рублей за апрель этого года), и отослал их в энергосбытовую компанию. Однако ничего не изменилось. Не помогло даже личное вмешательство врио главы республики.

Приехав в Сыктывкар, Н. Братенков пытался попасть на прием к руководителю КЭСК Елене Борисовой. Но двери офиса, по его словам, ему не открыли, уклонились от звонков и встречи. Тогда он обратился к депутату Госсовета РК Олегу Михайлову, который сумел добиться приема у Борисовой лишь при одном условии: провести встречу без заявителя. Почему? Руководитель энергетической компании якобы заявила: «Мы не хотим пиарить Братенкова». Как связаны пиар и квитанции с завышенными суммами оплаты, депутат Михайлов понять не смог…

Как выяснилось позднее на встрече Н. Братенкова с врио главы Владимиром Уйба, жесткие действия руководства энергосбыта по «выбиванию» долгов (возможно, необъективных) осуществляются не только в отношении ижемцев. Например, в холодильниках оленеводческого хозяйства в Инте могут испортиться 20 тонн оленины и тонна молока из-за того, что отключена подача электроэнергии за задержку оплаты.

По словам Н. Братенкова, в ответ на просьбу врио губернатора подключить объекты предприятия к электричеству Е. Борисова ответила: «Пусть заплатят долги, тогда и подключим».

Экс-депутат Братенков – тертый калач, много лет участвующий в политической и общественной жизни региона. Всякого навидался, но был шокирован такой реакцией на просьбу первого лица региона.

Николай Братенков сообщил «Трибуне», что и депутат Олег Михайлов, и врио главы Владимир Уйба, по итогам рассмотрения жалоб ижемцев, намерены обратиться в республиканскую прокуратуру.

В Ижме растет социальная напряженность. Похоже, настало время вмешаться правоохранительным органам и провести соответствующую проверку.

Анатолий ПОЛЬКИН.