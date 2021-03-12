9 марта в Доме дружбы народов Коми состоялась премьера документального фильма «Католиков. Начало».

На презентацию фильма собрались многочисленные гости. Среди них друзья и коллеги Сан Саныча, делегация из Московского педагогического университета (где с 1961 по 1966 годы учился будущий Народный учитель СССР), сын знаменитого педагога Виктор Католиков, президент Российской Макаренковской ассоциации Татьяна Кораблева.

Продюсер фильма, заместитель председателя правления землячества Коми в Москве Дмитрий Кропотин рассказал, что съемки картины проходили в течение года в российской столице, а также в Новосибирске (на родине Католикова) и в детском доме в Егорьевске, которым когда-то руководил ученик Антона Макаренко. Студент Католиков специально ездил в Егорьевск, чтобы познакомиться с Семеном Калабалиным – тем самым «Семой Карабановым» из знаменитой «Педагогической поэмы».

Физик, лирик, очкарик…

Напомним, что Александр Католиков был директором Дворца пионеров в Сыктывкаре, 23 года возглавлял детский дом, который теперь носит его имя, создал эффективную систему трудового воспитания, которая в конце 70-х «гремела» на всю страну…

Высокий человек в жилете, лысоватый, с тростью и в больших, старомодных очках – такой образ обычно всплывает в памяти сегодня, когда речь заходит о Католикове. А ведь в Сыктывкар он приехал 25-летним, и внешне это был совсем другой человек. Долговязый москвич-очкарик, физик и лирик в одном лице. Таким сегодня его уже мало кто помнит, но есть надежда, что фильм поможет восполнить этот пробел. Картина отсылает зрителя к студенческой поре Сани Католикова.

Уникальные кадры

Автор сценария и режиссер фильма – молодой документалист Никита Белорусов, выпускник Гимназии искусств им. Ю. Спиридонова. Поначалу были некоторые сомнения, что Никита справится со столь масштабной задачей: ведь Католиков – это «глыба». Однако режиссер подошел к делу основательно, скрупулезно. При работе над картиной было проведено множество консультаций и бесед с родными и знакомыми педагога, в том числе с супругой Александра Александровича Лией Васильевной Плаксиной, которой в феврале этого года исполнилось 93 года.

В картине использовались уникальные фото- и кинокадры из личного семейного архива Католиковых и музея МГПУ, а также хроника 60-х годов и кадры из культовой киноленты «Застава Ильича» («Мне 20 лет») Марлена Хуциева. Однако фильм снят не в «стиле ретро», а в современном динамичном формате. Поэтому наверняка будет интересен и молодым зрителям.

Актер или педагог?

Лия Плаксина уже работала ассистентом кафедры педагогики, когда в институте появился первокурсник-сибиряк Саня Католиков. Институт большой, семь тысяч студентов – тут не то что по именам, даже в лицо друг друга мало кто знал, но Католикова знали все.

«Как только он поступил в институт, тут же на своем курсе создал клуб вожатых. Деканат не вмешивался – парень самостоятельный, «правильный», член факультетского бюро комсомола. К третьему курсу весь физико-технический факультет стал единым клубом вожатых. Торжественные линейки, педагогические праздники, дискуссионные встречи, выпуск альманаха, постоянная работа в школах и пионерских лагерях – дело живое, интересное…» – рассказывает зрителям автор фильма голосом журналиста Андрея Стакиониса.

На одном из диспутов «Актер или педагог?» Александр в пух и прах разбил технологии, предложенные психологами для работы с детьми. «Поймите! Это все искусственное. Всякие там приемчики, с помощью которых вы пытаетесь понравиться детям, они не сработают. Не примут вас дети! Главное в работе педагога – это человечность, а не актерство!». «А ведь мне будет с ним трудно…» – подумала тогда Лия. Но эта мысль не огорчила ее. Напротив, она испытала радость и гордость за мужа.

Школа на окраине

Во время презентации фильма зрителям показали несколько документов, которые хранятся нынче в музее МГПУ. В частности, студенческий билет Александра Католикова, его рукописное сочинение о Павке Корчагине, а также заявление на имя ректора вуза.

– Александр ни копейки не брал у мамы и запретил ей присылать переводы из Новосибирска. Зарабатывал сам. На каникулах в пионерских лагерях как вожатый, а в остальное время работал (практически с первого курса!) учителем физики в оной из московских школ. Но денег все равно не хватало, поэтому появилась такая просьба. «Прошу оказать материальную помощь в связи с необходимостью покупки пальто». Смотрите, на заявлении есть резолюция ректора: «Выдать 20 рублей», – рассказал Дмитрий Кропотин, демонстрируя отсканированный листок заявления.

Александр Католиков приехал в Сыктывкар в 1966-м. Ему с радостью предложили место учителя физики в только что открывшейся школе № 1, «на окраине, в самом конце улицы Коммунистической». В этой же школе учились тогда будущие писатели Елена Габова и Вячеслав Кушнир. А нынешнему вице-спикеру Госсовета Коми, а в то время шестикласснице Валентине Жиделевой молодой учитель предрек, что она будет выступать на сцене. (Так и случилось позже: Валентина была артисткой народного театра «Юность» при Дворце пионеров).

Сан Саныч ушел из жизни несправедливо рано, в 54 года. Руководство Коми предлагало похоронить его на центральном городском кладбище и сделать мемориал в квартале именитых людей республики. Но Католиков завещал, чтобы его положили в землю сельского погоста в Шошке. Семья выполнила его просьбу.

Лиля ВОВК.

P.S. Документальный фильм «Католиков. Начало» можно будет увидеть в эфире телеканала «Юрган» 14 марта в 15:00.