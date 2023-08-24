Выдавал права за взятки (Криминал от 25 августа)

Главный госавтоинспектор Печоры отправится в колонию. 23 августа Ухтинский городской суд вынес ему обвинительный приговор.

Установлено, что майор Анзор Насрединов вносил в официальные документы ложные сведения об успешной сдаче экзаменов на право вождения гражданами, которые на экзамене не присутствовали и экзамен не сдавали, а один из них даже не проходил обучение в автошколе. Насрединову назначено 5 лет лишения свободы в ИК общего режима.

Профлидер присвоил средства

Житель Печоры совершил хищение вверенных ему денежных средств.

Будучи председателем первичной профсоюзной организации, он в 2018 году под видом выплаты себе материальной помощи присвоил денежные средства на сумму свыше 400 тыс. рублей. Для придания законности своим действиям он подготовил и подписал от своего имени протоколы решений членов профкома, а также акты на списание расходов. Печорский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Выбирай выражения!

Усинец получил деньги за то, что выслушал мат в свой адрес.

Инцидент произошел в магазине. Мужчина попросил незнакомца прекратить нецензурно выражаться, а в ответ получил целый ушат матерных оскорблений на свою голову. Сквернослов привлечен к административной ответственности. С него в пользу истца в счет компенсации морального вреда взыскано 10 тысяч рублей.

Собака нашла любителя колбасы

Воришку задержали с помощью служебной собаки.

53-летний житель Корткеросского района вечером распивал спиртное дома, а когда алкоголь закончился, отправился в магазин. Срезав ножовкой дверные петли, он проник в помещение и похитил с витрины продукты питания: колбасные изделия, овощи, хлеб и 8 бутылок алкоголя общей стоимостью порядка 3 тысяч рублей. Служебная собака привела полицейских к жилищу злоумышленника.

Не рой другой яму…

Устьцилемка привлечена к уголовной ответственности за выдуманную интим-анкету.

Женщина разместила в «ВКонтакте» анкету с текстом, где содержались заведомо ложные сведения о том, что ее знакомая оказывает интимные услуги. Размещенный текст подсудимая придумала сама, чтобы опорочить потерпевшую, которая узнала об анкете через третьих лиц. Подсудимой назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

После лечения – инвалидность

Жительница Печоры отсудила у медиков 350 тысяч рублей за неверно поставленный диагноз.

Женщина поступила в реанимационное отделение больницы. После ее перевели в терапевтическое отделение, но истец жаловалась на периодические головные боли и боли в ногах. Женщину перевели в неврологическое отделение и назначили лечение. Позже истцу снова госпитализировали в неврологическое отделение. Пациентка прошла долгое восстановительное лечение и в других

медучреждениях страны. После чего женщине установили инвалидность.