Выгуливала собаку – нашла ружье (Криминал)

Жительница Усть-Цильмы сдала в Росгвардию оружие и боеприпасы.

Женщина обнаружила мешок с опасным содержимым в пяти километрах от села. Охотничье гладкоствольное одноствольное ружье 16-го калибра, а также 186 единиц боеприпасов были изъяты сотрудниками Росгвардии. Женщина, добровольно сдавшая оружие, получит денежное вознаграждение в размере 11 тысяч 720 рублей.

Внучок ограбил бабушку

Житель Микуни похитил у пенсионерки 25 тысяч рублей.

Мужчина знал, когда ей начисляется пенсия, и в этот день уговорил обналичить поступившие деньги. Внук сходил вместе с ней до банкомата, а по возвращении домой подсмотрел, куда женщина спрятала деньги. В ходе судебного разбирательства внук принес извинения и вернул похищенные деньги, однако затем нарушил избранную в отношении него подписку о невыезде, был объявлен в розыск и впоследствии заключен под стражу… Суд лишил его свободы сроком на 1 год.

Не доверяйте аферистам!

Мошенники продолжают звонить пожилым и рассказывать о ДТП, в которые якобы попали их родственники.

В полицию Сыктывкара с заявлением обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее дочь якобы совершила ДТП. За прекращение дела потребовал заплатить 800 тысяч рублей, но в итоге согласился и на половину суммы. Через некоторое время к пенсионерке пришел курьер, которому она отдала все свои накопления. По такой же схеме 100 тысяч рублей лишилась еще одна пожилая сыктывкарка.

Адвокат-обманщик

Благодаря фальшивым документам мужчина обогатился на пять миллионов рублей.

Адвокат Александр Ермолин осужден за мошенничество в особо крупном размере. Установлено, что в период с 2014 по 2020 гг. он подделал документы, дающие ему право получать средства из федерального бюджета, и незаконно получил 5 млн 103 тыс. рублей. Приговором суда Ермолину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Очень выпить хотелось

Два воркутинца вынесли из магазина 45 бутылок спиртного.

62-летний мужчина похитил из помещения, где ранее располагался магазин, 15 бутылок алкогольной продукции (вина, коньяка, игристых вин и винных напитков). В эту же ночь вместе со своим 50-летним знакомым они вынесли оттуда еще 10 бутылок спиртного, позже знакомый в одиночку проник в это же помещение и вынес 5 бутылок ликера, а ближе к утру они вместе украли еще 15 бутылок коньяка, текилы, ликеры и вина. Суд назначил воришкам 2 и 1,5 года принудительных работ.

Мастеру вынесли приговор

В Печоре суд приговорил к четырем годам лишения свободы мастера, из-за которого погибли три человека.

Трагедия случилась в феврале 2021 года. Тогда из-за отравления угарным газом в квартире дома по ул. Мира погибли 69-летний мужчина, его 68-летняя жена и их 32-летний сын. Подсудимым по этому делу стал мастер по текущему ремонту. Он отвечал за очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов. Зимой произошло обмерзание оголовка дымохода, что привело к закупорке дымового канала ледяной пробкой и скоплению угарного газа в квартире.