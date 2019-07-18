Вырвавшись из секретных военных лабораторий, энцефалит наступает сразу в двух направлениях

История появления клещевого вирусного энцефалита полна загадок. Первые случаи заражения были зафиксированы в 30-х годах прошлого столетия в дальневосточной тайге.

Есть версия, что к появлению опасного заболевания приложили руку японские вирусологи, готовившиеся к проведению бактериологической войны с Китаем. Правда, носителями вирусов у них были не клещи, а комары. Причем первые случаи комариного энцефалита в советском Приморье были зафиксированы примерно в то же время, что и клещевой энцефалит – в конце 30-х годов.

Любопытно, что сами японцы практически не заражаются клещевым энцефалитом, как, впрочем, и коренные жители Дальнего Востока. Может, у них за многовековое соседство с опасными клещами выработался иммунитет?

Вошли во вкус

Перевалив через Урал, опасная болезнь добралась до Республики Коми лишь в 70-е годы прошлого века. Причем тогда это были единичные случаи заболевания энцефалитом. А в наше время клещи активизировались настолько, что счет укушенных идет уже на тысячи, а заболевших – на десятки.

По данным Управления Роспотребнадзора на 15 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей с начала сезона в медицинские учреждения республики обратилось 2287 пострадавших, в том числе 363 ребенка.

В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» было проведено 1807 исследований клещей, из них в 49 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 64 – клещевого боррелиоза.

За последние пять лет количество жителей Коми, обращавшихся в медучреждения по поводу укусов клещей, не превышало цифру 2400. Похоже, скоро будет установлен новый рекорд, поскольку только за прошлую неделю за помощью обратилось 120 человек.

Клещи чувствуют себя вольготно в первую очередь в южных районах Коми, но добрались уже до Ухты и Сосногорска и постепенно осваивают северные территории.

По мнению научного сотрудника лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных Института биологии Коми научного центра УрО РАН, кандидата биологических наук Елены Панюковой, современная интенсивная вырубка лесов и последующее зарастание вырубок и заброшенных мелиоративных участков способствуют созданию условий для размножения клещей.

Недавно Елена Панюкова вернулась из Нарьян-Мара, где было зафиксировано, похоже, первое обнаружение иксодового клеща за Полярным кругом. Он был снят с собаки, которая никогда не покидала территорию Ненецкого автономного округа.

Нарьян-Мар пал!

Недавно Елена Панюкова вернулась из Нарьян-Мара, где было зафиксировано, похоже, первое обнаружение иксодового клеща за Полярным кругом. Он был снят с собаки, которая никогда не покидала территорию Ненецкого автономного округа. Сейчас Елена Викторовна использует его в качестве «наглядного пособия» на занятиях с учащимися по профилактике заболеваний, передающихся паразитами.

Наука требует жертв

В 1937 году в сибирскую тайгу отправилась первая экспедиция Народного комиссариата здравоохранения СССР, которую возглавил Лев Зильбер – выдающийся советский ученый.

В 1939 году новая экспедиция, в состав которой входили медики, энтомологи, вирусологи, в течение летних месяцев вела исследования различных кровососущих насекомых и клещей, строились графики активности их нападений на мышей и людей. Лев Зильбер впервые доказал, что переносчиком энцефалита является именно клещ.

Наблюдения другого паразитолога – Бориса Померанцева – легли в основу разработок мероприятий по борьбе с клещами. Изучая иксодовых клещей, Б. Померанцев сам подвергся нападению этих гадов, в результате чего заболел энцефалитом и скончался. В честь него назван один из видов клещей (Ixodes pomerantzevi Serd).

Зэк гнал спирт из ягеля

Увы, отважный Лев, ради науки рисковавший в тайге жизнью, так и не стал национальным героем. Вскоре после завершения экспедиции Зильбера обвинили в том, что он намеревался заразить москвичей энцефалитом через городской… водопровод. Его отправили в Коми АССР – в систему Ухтпечлага.

В условиях тундры ученый получил из ягеля дрожжевой препарат, который помогал при авитаминозе. Также Зильберу приписывают налаживание производства спирта из того же ягеля. Годы, проведенные в лагерях, не сломили ученого, создателя советской школы медицинской вирусологии.

Кстати, широкой общественности хорошо известен младший брат Льва Зильбера – писатель Вениамин Каверин (Вениамин Зильбер), автор приключенческого романа «Два капитана», сюжет которого знал каждый советский школьник.

Коми – зона риска

В 1948 году клещевой энцефалит добрался до Чехословакии. Инфекцию назвали центрально-европейским энцефалитом. Далее под натиском клещей пали Германия, Франция, Швеция… В России энцефалитные клещи захватывают один регион за другим. Тактика их действий предсказуема – они наступают с востока на запад и с юга на север.

Напомним, что врачи советуют проводить вакцинацию от клещевого энцефалита в три этапа. Лучше начинать осенью, чтобы закончить к апрелю, к началу весенней активности клещей. Через год прививку повторяют, в последующем вакцинация проводится раз в три года.

Лесная Республика Коми – зона повышенного риска, поэтому прививками против энцефалита у нас должно быть охвачено до 90 процентов населения. В Коми сегодня 860 тысяч жителей, но за прошлый год было привито всего 30 тысяч человек.

Сергей МОРОХИН.

Чем опасен маленький паразит

Клещевой вирусный энцефалит – тяжелое заболевание, при котором поражается центральная нервная система, – может привести к смерти или инвалидности.

Другая болезнь, переносчиками которой являются клещи, – боррелиоз. Или «болезнь Лайма» – по названию городка Лайм в США, где в 1975 г.

были зарегистрированы первые случаи этого заболевания. Симптомы боррелиоза – жар, головные боли, кожная сыпь.

Через укусы клещей передается и бабезиоз – паразитарное заболевание, поражающее кровеносную систему.