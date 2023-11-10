4 ноября в Москве на ВДНХ начала работу масштабная выставка-форум «Россия». Свои площадки открыли все субъекты Федерации, а также крупные компании и ведомства. Всего получилась 131 экспозиция. За первые дни работы на выставке уже побывало более 500 тысяч гостей. По данным интернет-изданий, на подготовку экспозиций было потрачено не менее 5 млрд рублей.

Чем удивляют

Любой мало-мальски сведущий человек в общих чертах знает основные бренды каждого региона. Естественно, Киров – это дымковская игрушка, Вологда – кружево, Камчатка – крабы, Курск – соловьи и железо…



Но важно ведь не только что, но и как. Очень эффектно, например, украшен павильон Калиниградской области. Небо, то есть потолок – весь в янтарной крошке. А в центре – огромный макет карьера, где игрушечный экскаватор «добывает» янтарь. Управляя машиной с помощью пульта, можно зачерпнуть ковшом янтарные камешки и оставить их себе на память. «Не обеднеете? – участливо спрашивают гости. – Нас ведь вон сколько!» «Нет, такого добра у нас много. В области сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Всем хватит», – привычно отвечают хозяева павильона.

На Алтае предлагают примерить шахтерские каски и раздают снежинки, на обратной стороне которых – куар-код для участия в конкурсе. Главный приз – путешествие на горнолыжный курорт Шерегеш.

Чеченская республика представлена в стиле милитари, а Орловская – тургеневским дубом. Воронеж заинтриговал черным кубом. Оказалось, так изобразили «куб эталонного чернозема».



Представители Якутии на открытии разыграли три якутских бриллианта! «Лучшие друзья девушек» в первый же день выставки привлекли более 15 тысяч посетителей. Встречают гостей виртуальные герои эпоса Олонхо и священное дерево жизни Ааал Луук Мас. Хотя бриллианты, судя по реакции публики, все равно интереснее.

Чукотка в оформлении своего павильона использовала уникальный Знак Солнца – это единственное место на суше, где пересекаются разделяющий Землю на полушария меридиан и Полярный круг. То есть место, где можно одновременно оказаться в настоящем и будущем. Экспозиция этого арктического субъекта поделена на несколько зон: в одной из них можно управлять природными явлениями, в другой – отправиться в путешествие на атомном ледоколе «Ямал».

Ярким открытием выставки отличилась и Архангельская область. Здесь запустили космический корабль! Виртуально, конечно, но с участием настоящих космонавтов Александра Лазуткина и Сергея Кудь-Сверчкова. Видео с запуском ракеты с космодрома Плесецк транслировалось на «материковой» части стенда. Вторая часть площадки – «арктическая». Здесь размещена 3D-карта региона, знакомящая в том числе и с национальным парком «Русская Арктика». Гостям напоминают, что Архангельск – первый морской порт России. В этой зоне находится также макет самой большой в мире подводной лодки, который размещен в айсберге. В центре павильона остов корабля, внутри которого бьется «сердце», ядро атома. Оно постепенно загорается и гаснет, как живой организм. Вся композиция демонстрирует эволюцию флота России: от деревянных судов до крупнейших в мире атомных подводных лодок, которые строятся на верфях Северодвинска.



Удмуртия пригласила на открытие звезду баскетбола, уроженца региона Андрея Кириленко. Вместе с губернатором Александром Бречаловым они решили ответить на вопрос: а зачем, собственно, надо ехать в Удмуртию? Оказывается, для того, чтобы увидеть первый рояль Чайковского, отведать пельменей на их родине и услышать древние удмуртские сказки.

В павильоне Омской области две главные «фишки». Одна –огромный интерактивный арт-объект ракеты-носителя «Ангара-А5». А вторую можно разглядеть только с помощью лупы. Это композиция «Омская крепость» из кусочков бивня мамонта работы омского Левши — микроминиатюриста Анатолия Коненко. Специально к выставке он сделал макет «Ангары» в игольном ушке.

Достаточно скромно, в темных тонах представлен Донбасс. Региону пока не до выставок, это понятно. На стене светится слоган: «Сделано под обстрелами».

Мурманск знакомит гостей с главными символами Кольского севера – северным сиянием и атомным ледоколом «Арктика». Посетители могут попробовать себя в роли капитана ледокола, а заодно тут же подать заявку на переезд в Мурманскую область. Так правительство региона, что называется, не отходя от кассы, решило использовать возможности форума для привлечения новых жителей.

Утка – «наше все»?

В общем, практически все региональные стенды утопают в назойливом хайтеке. Коми не исключение – она тоже вся интерактивная, яркая.

Посыл нашего края – «экореспублика, где сочетаются уникальные природные ресурсы и самобытная культура коми народа». Площадь нашего павильона 110 кв. м, и нужно было постараться уместить здесь максимум информации. Выручили тач-панели. Благодаря им посетители могут познакомиться с историей края, начиная от утки-прародительницы.

Конечно, все регионы демонстрировали только достижения, а не свои проблемы. На то она и ВДНХ. Вот и наша республика, где никак не могут построить инфекционную больницу, где Усинский водовод изношен на 100%, а коровы уже дохнут с голоду (недавний случай в Вуктыле), тоже постаралась показать себя с выгодной стороны.

Однако никаких рукотворных достижений, масштабных и успешных проектов на нашей экспозиции не представлено. В основном, лишь красоты северной природы. Плюс «этнографический колорит». У сторонних зрителей может возникнуть впечатление, будто в нефтегазовой республике сегодня обитают какие-то беззаботные «туземцы», которые особо и не стремятся развивать экономику – им и так хорошо.

А теперь про деньги

Сколько каждый регион вложил в обустройство своих павильонов, пока неизвестно. Данные просачиваются по капельке. Погуглив информацию в интернете, нашли, что Воронежская область израсходовала 178 млн рублей (7,5 млн – это только аренда выставочного павильона). Тыва, один из самых бедных регионов России – 14 млн. Омская область – не менее 37 млн, причем почти 6 млн – только на авиабилеты для официальной делегации. Две трети суммы – 25,4 млн рублей – власти выделили на монтаж и обслуживание выставочного стенда, включая коммунальные услуги, охрану и т. п. Еще 2,3 млн рублей ушло на печать брошюр, открыток и путеводителей, а также на организацию ярмарки региональных брендов.

Тюмень – нефтяной регион-богач, как пишут местные журналисты, потратит на выставку 24 млн, Петербург – 40 млн. Севастополь – 45 млн. ХМАО – 113 млн, Пермский край – 125 млн…

Информация, во сколько обошелся павильон на ВДНХ бюджету Республики Коми, в СМИ пока не поступала. По неподтвержденным данным, примерно 200 млн руб. Почему так дорого? Потому что услуги по созданию иммерсивного шоу (лось, выходящий из чащи леса), разработка самой концепции выставочного стенда и его сборка, звуковое и видеооборудование, пошив «фирменной» одежды и т.д. – это дорогое удовольствие. Тем более, если заказывать у столичных специалистов. Суммы из уже заключенных договоров можно при желании найти в Единой государственной информационной системе (ЕГИС) госзакупок.

Бенефициаром форума на ВДНХ, судя по всему, станет новоиспеченное учреждение «Дирекция выставки достижений «Россия». Именно здесь «осядут» огромные деньги, взятые за аренду помещений.

Напомним также, что 19 декабря на выставке состоится еще «День региона», и в Москву поедут музыкальные и танцевальные коллективы из Коми. В Доме российской кухни шеф-повар Даниил Литвин и шоумен Иван Басков расскажут о традициях и культуре региона, проведут мастер-классы и презентуют несколько блюд, в том числе пельмени из оленины, коми шаньги, иван-чай.

Кстати

«С каждым днем все радостнее жить»

ВДНХ: от сталинской эпохи до путинской

Открытие грандиозной по масштабам площади ВДНХ было задумано еще в 1934 году к 20-летию советской власти, чтобы показать успехи коллективизации. Церемония открытия прошла 1 августа 1939 года при участии главы Совнаркома Вячеслава Молотова. За первые два месяца выставку посетили 3,5 млн человек.

Выставка «Россия» проводится по указу президента Владимира Путина «в целях демонстрации достижений Российской Федерации в различных отраслях» и продлится до середины апреля следующего года. Хайтек-образ выставки должен продемонстрировать достижения страны за последние 20 лет, то есть весь срок его правления. Скорее всего, именно здесь он объявит и о своем решении баллотироваться на следующий срок президентства.

Естественно, ни один регион не захочет быть «бедным родственником» на этом празднике жизни. Извернется, поскребет по бюджетным сусекам, тряхнет бизнесменов и предпринимателей и покажет нужную картинку благополучия и процветания.

Игорь ВОЛКОВ.