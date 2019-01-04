Вытащили с того света

Эту почти рождественскую историю рассказал нам пенсионер из Усинска Юрий Корза, накануне Нового года посетивший редакцию «Трибуны».

Недавно он отправился в поездку на «вечерней лошади» (так в Усинске шутники называют прицепной вагон, который долго стоит в Печоре, дожидаясь «попутку» — поезд Воркута—Москва). В Печоре пенсионер перекусил — ведь ожидать идущий из Воркуты состав пришлось несколько часов. Когда их вагон прицепили в прибывшему поезду, было уже за полночь. Усталый пассажир стал готовиться ко сну, но через некоторое время почувствовал себя плохо…

«Мотор» отказал

Несколько лет назад у Юрия развилась стенокардия, ему провели операцию на артериях, поставили стент. С тех пор сердце его не беспокоило. А тут, в дальней дороге, сразу все навалилось: за грудиной жжет, дыхания не хватает, сердце колотится — в общем, ложись да помирай. И Корза уже начал терять сознание.

Первую помощь пожилому человеку оказали проводница Анастасия и ее напарница. Померив у пассажира давление, они ахнули: 220 на 125! Пассажиру дали из аптечки таблетку и бросились к бригадиру поезда: в вагоне человек с сердечным приступом! Бригадир немедленно связался по телефону с Ираелем, но оказалось, что в тамошнем ФАПе нет фельдшера. Поэтому больного нужно везти в Ухту…

Пассажира, находившегося в тяжелом состоянии, сняли с поезда в Сосногорске в половине шестого утра, отвезли на «скорой» в больницу, где с ним случился новый приступ. Но тут уж за него взялись специалисты — Надежда Александровна и заведующий отделением реанимации Сан Саныч (Юрий Корза был в таком состоянии, что плохо помнит имена медиков). Его и в этот раз откачали, а вечером из Сыктывкара прибыл реанимобиль.

Ангелы в белых халатах

По дороге из Ухты у пенсионера случилось еще два приступа. Но ему сильно повезло: в тот вечер дежурила врач Ольга Юрьевна Косенчук — та самая, у которой Корза до этого наблюдался. Поэтому не потребовалось долгих исследований, его сразу отправили в операционную и провели баллонную ангиопластику (это новый метод расширения сосудов, требующий очень большой точности и квалификации).

Трудилась над сердцем больного целая бригада врачей и медсестер. Пенсионер вспоминает, что среди них были женщины с ангельскими именами: две Надежды и Елена, врачи Кристина и Татьяна, а также врач-ангиохирург Антон Александрович.

Позже Юрий Корза узнал, что стент, который стоял у него в артерии, был забит на 99 процентов. Без экстренной помощи усинцу грозила верная гибель. Его спасло человеческое отношение поездной бригады, медиков Сосногорска и Ухты, скорой неотложной помощи, высокая квалификация и профессионализм медперсонала столичного кардиоцентра.

Сейчас Юрий Игоревич уже вернулся в Усинск. Он попросил передать своим спасителям пожелания всех благ, а главное — здоровья!

Анатолий ПОЛЬКИН.