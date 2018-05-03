Выхожу один я на дорогу… Потому что автобуса нет и не будет

Даже в «лихие» 90-е в Коми не было такой катастрофы с общественным транспортом. В первую очередь это касается сельских маршрутов, о чем регулярно сообщают читатели «Трибуны».

«Раньше к нам из Сыктывкара ходил автобус

№ 513. Но в сентябре 2017 года рейс отменили, — пишут жители села Чухлэм и поселка Ель-база Сысольского района. — От Чухлэма до основной трассы Сыктывкар—Визинга 12 километров, а от поселка Ель-база и вовсе 24 километра. Конечно, можно выйти на большую дорогу — там транспорта много. Но кто осилит пешком 12-20 километров?

А ведь многим приходится ездить часто — в райцентр, в столицу. Кто-то на работу, а старики в больницу или по другим делам. Едут и студенты, учащиеся…»

По словам сельчан, они обращались со своей бедой к начальнику Управления транспорта Минпрома РК Владимиру Котову. Но никакой помощи от господина Котова и других чиновников они не получили.

Как добраться до горы?

Еще одно письмо на «транспортную» тему поступило из Усть-Вымского района.

Усть-Вымь, как известно, славится Коквицкой горой — местом загадочным, овеянным легендами. Туда охотно едут туристы. Вот только добраться к горе нелегко. Хотя находится она (как и одноименное село Коквицы) недалеко — всего-то около 80 км от Сыктывкара. А до райцентра (село Айкино) и того меньше — 20 км.

Сегодня здесь в 13-ти поселениях постоянно проживает около 1000 человек. Летом деревни оживают: вместе с внуками приезжают пожилые дачники.

До 2018 года между Коквицами и Сыктывкаром курсировал автобус № 520. Было налажено движение и до райцентра, поскольку действовала паромная переправа.

Но еще в конце прошлого хода отменены все последние автобусы. Теперь можно доехать только до Слудки, а дальше (еще 30 км) — как хотите. Частники и таксисты за поездку в Сыктывкар берут с человека 3 тысячи рублей, а в Айкино и вовсе — 4 тысячи рублей (без переправы приходится ехать в объезд).

— Мы обращались к Владимиру Котову. Он считает, что это проблемы района, их должны решать глава Усть-Вымского района В. Лютоев вместе с главой сельского поселения «Кожмудор» А. Нефедовым, — рассказали местные жители. — После этого Нефедов организовал подвоз пассажиров к рейсовому автобусу «Слудка—Сыктывкар»…

Но вот незадача! Автобус до Слудки идет три раза в неделю. А Слудка — большой населенный пункт, там своих пассажиров достаточно, и пассажиры с Коквицкой горы не всегда умещаются в рейсовый автобус.

— Чиновники, проснитесь! Неужели все настолько плохо? — возмущена 70-летняя пенсионерка, бывший педагог. — Пожилые люди помнят тяжелые периоды в жизни России, но не помнят, чтобы общественным транспортом нельзя было добраться до Коквицкой горы. Раньше по реке ходили быстроходные теплоходы. 30 лет назад построили автомобильную дорогу — и маршрутный автобус ездил четко по расписанию.

Коквицкая гора — уникальный уголок Коми. Здесь немало мест, которые считаются святыми. Только в 2017 году епископ Питирим два раза посетил Коквицкую гору: освятил вновь построенную часовню в деревне Гажакерес, а потом старинный храм Николая Чудотворца в деревне Семуково после капитального ремонта.

18 мая на Коквицкой горе будет отмечаться 100-летие генерала Александра Одинцова, участника Великой Отечественной. Будет праздник, и по идее должны приехать гости и артисты…

Многие люди хотят посетить Коквицкую гору, им интересна история родного края. Но о каком развитии внутреннего туризма можно говорить, если до этого места трудно добраться?

Нина ВЕТЛУГИНА.