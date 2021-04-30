29 апреля, Глава Коми Владимир Уйба выступил в Госсовете РК с отчетным докладом о работе правительства за 2020 год.

По мнению губернатора, республика достойно прошла две волны пандемии, а если надо, одолеет и третью. Однако из-за коронавируса налоговые поступления в бюджет региона снизились на 14 млрд рублей (по сравнению с 2019 г. – на 19 процентов). Причем, поступления от налога на прибыль упали вдвое. Зато на четверть (почти на 20 млрд руб) увеличилась расходная часть бюджета.

– Мы сделали все, чтобы не просто не просесть по принятым на себя обязанностям, но и выполнить национальные проекты, на которые мы потратили 9 миллиардов рублей, – отметил В. Уйба. – Удалось оказать дополнительную помощь по системе здравоохранения, мы ввели новые меры социальной поддержки.

Глава Коми перечислил «ключевые задачи», которые стоят перед регионом: дифференцировать экономику, создать новые рабочие места и выйти на новые рынки сбыта. А кроме того, успешно пройти пандемию и не менее успешно отметить 100-летний юбилей республики.

Рассказал В. Уйба и об инвестициях в экономику. Оказывается, их львиная доля (85 %) приходится на депрессивные моногорода Инту и Воркуту. Но поскольку эти города теперь являются «резидентами Арктической зоны», то у них хорошее будущее, считает губернатор.

После выступления главы руководители парламентских фракций начали обсуждение доклада. Первым это попытался сделать лидер коммунистов Олег Михайлов. Но уже через минуту ему отключили микрофон. В перерыве состоялось экстренное заседание комиссии по депутатской этике, которая указала, что О. Михайлов допустил ряд «оскорбительных выражений в адрес главы Коми и правительства». За это его лишат слова на два заседания Госсовета.

Другие депутаты тоже комментировали доклад главы РК. Но, в отличие от Михайлова, в целом они высказались одобрительно.

Виктор СЕМЕНОВ.

Фото Комиинформ.